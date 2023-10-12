Груды бетона и опалённые вещи: как сейчас выглядит место трагедии в Белгороде

Никого из посторонних по-прежнему не пропускают за ленту. Рядом с ней, в пятидесяти метрах от дома расположился стихийный мемориал. Как нам рассказал один из полицейских, плиту для мемориала привезли представители администрации города. Сюда местные жители и соседи приносят цветы, игрушки, и после этого ещё долго стоят рядом с лентой, молча наблюдая за работой спецслужб.