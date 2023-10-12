Груды бетона и опалённые вещи: как сейчас выглядит место трагедии в Белгороде

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Следственные мероприятия давно прошли, сейчас на месте, где погибла пожилая пара и их внучка, работают спецслужбы: завалы разгребают экскаватором и вывозят. В воздухе уже не пахнет гарью, сильный ветер разносит пыль и песок от загрузки самосвала.
Сложно поверить, что эта гора из бетонных плит, обломков мебели, разбросанной одежды, игрушек, кухонной утвари, картин и фотографий, когда-то была домом одной семьи. Пока рабочие занимаются завалами, все остальные — полиция, волонтёры, родственники, спасатели — стоят без лишнего звука.
В небольшом здании напротив выбиты окна. К нему ударной волной прилетела изрешеченная кровля разрушенного дома, осколки стёкол и другие предметы.
А в соседнем доме, где минувшей ночью полыхала крыша, работа идёт не так оживлённо — туда иногда заходят сотрудники МЧС.
Как рассказали нам местные жители, которые были знакомы с семьёй, родители и дочь не жили в этом доме — они недавно приехали в гости к бабушке с дедушкой. Сейчас на месте также находится психолог от службы спасения для работы с родственниками.
Волонтёры «Скорой молодёжной помощи» здесь тоже для того, чтобы помочь родственникам. Их задача — находить в завалах ценные и памятные вещи семьи.
«Когда мы узнали о произошедшем, мы были готовы к тому, что будет нужна наша помощь. Здесь мы помогаем искать вещи погибших — фотографии, документы, телефоны, банковские карты, ключи. Сегодня наши волонтёры уже нашли большое количество фотографий и даже ордена прадедушки семьи, который защищал нашу страну в Великой Отечественной войне. Нашли также какие-то памятные записки погибших…»
Кристина Иванушкина, заместитель руководителя белгородской региональной общественной организации «Скорая молодёжная помощь»
Но, как позже оказалось, сегодня волонтёрам здесь делать нечего — остатки дома будут разгребать ещё долго, и не скоро получится добраться до вещей пострадавшей семьи. Поэтому Кристина и её помощники покинули место происшествия.
Никого из посторонних по-прежнему не пропускают за ленту. Рядом с ней, в пятидесяти метрах от дома расположился стихийный мемориал. Как нам рассказал один из полицейских, плиту для мемориала привезли представители администрации города. Сюда местные жители и соседи приносят цветы, игрушки, и после этого ещё долго стоят рядом с лентой, молча наблюдая за работой спецслужб.