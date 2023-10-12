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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Разрушенный дом в Белгороде

Груды бетона и опалённые вещи: как сейчас выглядит место трагедии в Белгороде

12 октября 2023, 17:09
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru
Разрушенный дом в Белгороде
В результате ночного происшествия несколько домов на окраине города получили сильные повреждения, а один из них оказался полностью разрушенным — в нём погибло три человека. Журналистка Бел.Ру побывала на месте трагедии и посмотрела, что там происходит сейчас.

Следственные мероприятия давно прошли, сейчас на месте, где погибла пожилая пара и их внучка, работают спецслужбы: завалы разгребают экскаватором и вывозят. В воздухе уже не пахнет гарью, сильный ветер разносит пыль и песок от загрузки самосвала.

Сложно поверить, что эта гора из бетонных плит, обломков мебели, разбросанной одежды, игрушек, кухонной утвари, картин и фотографий, когда-то была домом одной семьи. Пока рабочие занимаются завалами, все остальные — полиция, волонтёры, родственники, спасатели — стоят без лишнего звука.

Экскаватор разгребает завалы в Белгороде
Видео: Екатерина Никулина / Bel.ru

В небольшом здании напротив выбиты окна. К нему ударной волной прилетела изрешеченная кровля разрушенного дома, осколки стёкол и другие предметы.

Повреждённый обломок кровли
Видео: Екатерина Никулина / Bel.ru

А в соседнем доме, где минувшей ночью полыхала крыша, работа идёт не так оживлённо — туда иногда заходят сотрудники МЧС.

Повреждённый дом в БелгородеПовреждённый дом в Белгороде
Повреждённый дом в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Как рассказали нам местные жители, которые были знакомы с семьёй, родители и дочь не жили в этом доме — они недавно приехали в гости к бабушке с дедушкой. Сейчас на месте также находится психолог от службы спасения для работы с родственниками.

Место трагедии в БелгородеМесто трагедии в Белгороде
Место трагедии в БелгородеМесто трагедии в Белгороде
Место трагедии в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru

Волонтёры «Скорой молодёжной помощи» здесь тоже для того, чтобы помочь родственникам. Их задача — находить в завалах ценные и памятные вещи семьи.

«Когда мы узнали о произошедшем, мы были готовы к тому, что будет нужна наша помощь. Здесь мы помогаем искать вещи погибших — фотографии, документы, телефоны, банковские карты, ключи. Сегодня наши волонтёры уже нашли большое количество фотографий и даже ордена прадедушки семьи, который защищал нашу страну в Великой Отечественной войне. Нашли также какие-то памятные записки погибших…»
Кристина Иванушкина, заместитель руководителя белгородской региональной общественной организации «Скорая молодёжная помощь»

Но, как позже оказалось, сегодня волонтёрам здесь делать нечего — остатки дома будут разгребать ещё долго, и не скоро получится добраться до вещей пострадавшей семьи. Поэтому Кристина и её помощники покинули место происшествия.

Никого из посторонних по-прежнему не пропускают за ленту. Рядом с ней, в пятидесяти метрах от дома расположился стихийный мемориал. Как нам рассказал один из полицейских, плиту для мемориала привезли представители администрации города. Сюда местные жители и соседи приносят цветы, игрушки, и после этого ещё долго стоят рядом с лентой, молча наблюдая за работой спецслужб.

Мемориал на месте трагедии в БелгородеМемориал на месте трагедии в Белгороде
Мемориал на месте трагедии в Белгороде
Фото: Екатерина Никулина / Bel.ru
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