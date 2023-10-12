Снова громко! Под Белгородом сбили беспилотник самолётного типа

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
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Updated Сегодня, 20:13
Вечером 12 октября, около половины одиннадцатого, над Белгородской областью было очень громко — услышали даже жители Белгорода. После этого глава региона сообщил о сбитом БПЛА самолётного типа, но над Яковлевским округом.
По словам губернатора, система ПВО сбила летательный объект на подлёте к городу — видимо, речь идёт о Строителе. В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.