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Published Сегодня, 20:01

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Updated Сегодня, 20:13

Под Белгородом сбили беспилотник самолётного типа

Снова громко! Под Белгородом сбили беспилотник самолётного типа

12 октября 2023, 20:01
Фото: Midjourney

Под Белгородом сбили беспилотник самолётного типа

Об успешной работе системы ПВО рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал.
Сюжет
Пво

Вечером 12 октября, около половины одиннадцатого, над Белгородской областью было очень громко — услышали даже жители Белгорода. После этого глава региона сообщил о сбитом БПЛА самолётного типа, но над Яковлевским округом.

По словам губернатора, система ПВО сбила летательный объект на подлёте к городу — видимо, речь идёт о Строителе. В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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#Происшествия#Беспилотник#Пво#Белгород#Яковлевский горокруг#Милена Фишер
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