ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ударным беспилотником

Белгородская область не раз подвергалась атакам беспилотников. В минувшее воскресенье, 13 августа, дрон врезался в многоэтажный дом на улице Есенина. Повреждения выявили в пяти квартирах и 16 машинах. Пострадала 10-летняя девочка.