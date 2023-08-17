ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ударным беспилотником

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Белгородскую область пытались атаковать ударным беспилотником. Его обнаружили около девяти часов утра над территорией региона.
ПВО уничтожила дрон. По информации военного ведомства, обошлось без пострадавших и разрушений.
Комментариев от региональных властей по этому поводу пока не было.
Белгородская область не раз подвергалась атакам беспилотников. В минувшее воскресенье, 13 августа, дрон врезался в многоэтажный дом на улице Есенина. Повреждения выявили в пяти квартирах и 16 машинах. Пострадала 10-летняя девочка.
15 августа ПВО сработала в Шебекинском горокруге: беспилотник сбили на подлёте к городу. От падения фрагментов пострадали дом, автомобиль, два гаража.