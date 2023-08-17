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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:06

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ударным беспилотником

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ударным беспилотником

17 августа 2023, 07:03
Фото: Midjourney
Дрон обнаружили около девяти часов утра, сообщает Минобороны РФ. ПВО уничтожила беспилотник.
Сюжет
СВО

Белгородскую область пытались атаковать ударным беспилотником. Его обнаружили около девяти часов утра над территорией региона.

ПВО уничтожила дрон. По информации военного ведомства, обошлось без пострадавших и разрушений.

Комментариев от региональных властей по этому поводу пока не было.

Белгородская область не раз подвергалась атакам беспилотников. В минувшее воскресенье, 13 августа, дрон врезался в многоэтажный дом на улице Есенина. Повреждения выявили в пяти квартирах и 16 машинах. Пострадала 10-летняя девочка.

15 августа ПВО сработала в Шебекинском горокруге: беспилотник сбили на подлёте к городу. От падения фрагментов пострадали дом, автомобиль, два гаража.

Сообщить о беспилотниках белгородцы смогут через специальное приложение
Узнать подробнее
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#Беспилотник#Минобороны#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Инна Рогова
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