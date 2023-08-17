Сообщить о беспилотниках белгородцы смогут через специальное приложение

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о создании нового приложения, которое поможет белгородцам максимально быстро сообщить необходимую информацию о замеченных беспилотниках, прорыве ДРГ, взрывах и ракетах.
Приложение «Радар» разработали в Народном фронте, и скачать его могут пока только пользователи Android.
Сегодня «Народный фронт» разработал приложение для смартфонов, которое называется «Радар». Это приложение позволяет передать оперативную информацию в силовые структуры для анализа и быстрого принятия решения. Его можно использовать на операционной системе Андроид. Надеюсь, приложение покажет свою эффективность.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее сообщить о подозрительных ситуациях и предметах можно было только по номеру «122», либо в дежурные службы.