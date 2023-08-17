Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Сообщить о беспилотниках белгородцы смогут через специальное приложение

Сообщить о беспилотниках белгородцы смогут через специальное приложение

17 августа 2023, 04:07
Фото: 1MI
В регионе появилось приложение «Радар», с помощью которого жители смогут оперативно сообщить о любых происшествиях, связанных с атакой ВСУ.
Сюжет
СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о создании нового приложения, которое поможет белгородцам максимально быстро сообщить необходимую информацию о замеченных беспилотниках, прорыве ДРГ, взрывах и ракетах.

Приложение «Радар» разработали в Народном фронте, и скачать его могут пока только пользователи Android.

Сегодня «Народный фронт» разработал приложение для смартфонов, которое называется «Радар». Это приложение позволяет передать оперативную информацию в силовые структуры для анализа и быстрого принятия решения. Его можно использовать на операционной системе Андроид. Надеюсь, приложение покажет свою эффективность.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее сообщить о подозрительных ситуациях и предметах можно было только по номеру «122», либо в дежурные службы.

Фото: Скриншот t.me/fonartv
Десятилетняя девочка пострадала от атаки беспилотника в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Очередная украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФДРГ снова пыталась проникнуть в приграничье: атаку отбили, но есть последствияПовреждённый беспилотником дом в Белгороде начнут восстанавливать в понедельникМинобороны сообщило о третьей атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область
#Александра Склярова#Приложение#Мобильное приложение#Беспилотник#Украинская ДРГ#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Власти утвердили порядок выплаты белгородцам 15 тысяч рублей к учебному году
Сегодня, 10:15
Стало известно о новом разрушении в результате обстрела белгородского приграничья
Сегодня, 09:07
Стали известны будущие оклады чиновников белгородского правительства
Сегодня, 06:23
Целитель Брацо, Моностон и другое наследие Валерия Сергачёва в Белгородской области
Вчера, 12:01
В Белгороде к цветочному фестивалю создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу»
Сегодня, 07:11
Белгород зарастает амброзией: опасный аллерген захватил городские клумбы
Сегодня, 10:10