Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Гладков навестил в больнице пострадавшую при взрыве девочку

Врачи оценили состояние пострадавшей при взрыве в Белгороде девочки

15 августа 2023, 14:35
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Гладков навестил в больнице пострадавшую при взрыве девочку

Гладков навестил раненную при взрыве в Белгороде девочку

Металлический осколок из тела ребёнка уже извлекли. Однако у школьницы остаются множественные осколочные ранения. После заживления ран для девочки организуют курс реабилитации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Медики оценивают состояние пострадавшей при взрыве в Белгороде 10-летней девочки как стабильное. Накануне её прооперировали. Металлический осколок в проекции правого локтевого сустава извлекли. Вместе с тем остаются множественные осколочные ранения мягких тканей обеих рук и левой стопы.

Врачи продолжают оказывать необходимую помощь школьнице. Если динамика будет положительной, на амбулаторное лечение школьницу отправят уже к пятнице. Когда раны заживут, девочке назначат курс реабилитации.

15 августа ребёнка в больнице навестил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона признался, что сам узнал о пострадавшей девочке из сводки утром 14 августа. Гладков также рассказал, при каких обстоятельствах школьница пострадала.

Воскресным вечером Диана вместе со старшей сестрой возвращалась домой из кинотеатра. В то время, как БПЛА врезался в угол жилого дома, девочки как раз проходили внизу, на них посыпались осколки стекла и плитки. В шоковом состоянии они, конечно, первым делом позвонили родителям, а те достаточно быстро доставили пострадавшего ребенка в приёмное отделение детской областной больницы. У старшей сестры, слава богу, повреждений не было.
Вячеслав Гладков

Напомним, что беспилотник врезался в многоэтажный дом на улице Есенина в Белгороде 13 августа. В городе прогремел взрыв. Кроме 10-летней девочки никто не пострадал. Повреждения выявили в пяти квартирах и 16 машинах.

Гладков навестил в больнице пострадавшую при взрыве девочку Гладков навестил в больнице пострадавшую при взрыве девочку
Гладков навестил в больнице пострадавшую при взрыве девочку Гладков навестил в больнице пострадавшую при взрыве девочку
Гладков навестил в больнице пострадавшую при взрыве девочку Гладков навестил в больнице пострадавшую при взрыве девочку
Гладков навестил в больнице пострадавшую при взрыве девочку
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Стали известны подробности состояния пострадавшей при взрыве в Белгороде девочки
Узнать подробнее
Читайте также:
Десятилетняя девочка пострадала от атаки беспилотника в БелгородеПосле взрыва под Белгородом пробило кровлю домаСтало известно, когда восстановят пострадавший из-за взрыва БПЛА дом в Белгороде
#Инна Рогова#Пострадавшая#Девочка#Школьница#Ребёнок#Осколок#Новости Белгорода#Взрыв#Беспилотник#Общество#СВО#Спецоперация#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Топ богатых Белгородской области - 2023
Сегодня, 09:11
С шебекинцами, которые обращались за помощью к Путину, встретился глава округа
Сегодня, 15:42
«Яблоку» бой: в правительстве Белгородской области переходят с Apple на Samsung
Сегодня, 12:40
Мэр Белгорода объяснил ситуацию с жёлто-голубой плиткой в подземке на «Родине»
Сегодня, 12:13
«Искусственно создаётся ажиотаж»: белгородский минздрав — о ситуации в аптеках
Сегодня, 15:12