Врачи оценили состояние пострадавшей при взрыве в Белгороде девочки

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Медики оценивают состояние пострадавшей при взрыве в Белгороде 10-летней девочки как стабильное. Накануне её прооперировали. Металлический осколок в проекции правого локтевого сустава извлекли. Вместе с тем остаются множественные осколочные ранения мягких тканей обеих рук и левой стопы.
Врачи продолжают оказывать необходимую помощь школьнице. Если динамика будет положительной, на амбулаторное лечение школьницу отправят уже к пятнице. Когда раны заживут, девочке назначат курс реабилитации.
15 августа ребёнка в больнице навестил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона признался, что сам узнал о пострадавшей девочке из сводки утром 14 августа. Гладков также рассказал, при каких обстоятельствах школьница пострадала.
Воскресным вечером Диана вместе со старшей сестрой возвращалась домой из кинотеатра. В то время, как БПЛА врезался в угол жилого дома, девочки как раз проходили внизу, на них посыпались осколки стекла и плитки. В шоковом состоянии они, конечно, первым делом позвонили родителям, а те достаточно быстро доставили пострадавшего ребенка в приёмное отделение детской областной больницы. У старшей сестры, слава богу, повреждений не было.
Вячеслав Гладков
Напомним, что беспилотник врезался в многоэтажный дом на улице Есенина в Белгороде 13 августа. В городе прогремел взрыв. Кроме 10-летней девочки никто не пострадал. Повреждения выявили в пяти квартирах и 16 машинах.