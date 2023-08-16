Погибший, раненые, пострадавшие дома: итоги обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Около 100 прилётов из-за обстрелов ВСУ насчитали в Белгородской области накануне, 15 августа. В результате одной из атак погиб мужчина. В Шебекино зафиксировали повреждения.
11 артиллерийских снарядов ударили по Журавлёвке, по Солнцевке — четыре. В Щетиновке БПЛА сбросил взрывное устройство. Красный Хутор обстреляли из миномётов, Нехотеевку — из артиллерии. Также в Нехотеевке беспилотник сбросил взрывное устройство. Без последствий.
ВСУ атаковали село Бутырки семью артиллерийскими снарядами. Без последствий.
Хутор Старый обстреляли из миномёта. Разрушений и пострадавших нет.
В селе Почаево зафиксировали один прилёт. В Сподарюшино — 19 прилётов, в Мокрой Орловке и Козинке — по два. Никто не пострадал, разрушений нет.
По Новой Таволжанке ударили шестью снарядами. Есть погибший и пострадавшие. Осколками снарядов повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль.
ПВО сбила на подлёте к Шебекино беспилотник. Повреждения получил один частный дом, машина и два гаража. Хутор Панков, Муром и МАПП «Шебекино» обстреляли из миномётов.