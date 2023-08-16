Погибший, раненые, пострадавшие дома: итоги обстрелов Белгородской области

11 артиллерийских снарядов ударили по Журавлёвке, по Солнцевке — четыре. В Щетиновке БПЛА сбросил взрывное устройство. Красный Хутор обстреляли из миномётов, Нехотеевку — из артиллерии. Также в Нехотеевке беспилотник сбросил взрывное устройство. Без последствий.