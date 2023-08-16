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Почти 100 прилётов насчитали в Белгородской области в результате обстрелов

Погибший, раненые, пострадавшие дома: итоги обстрелов Белгородской области

16 августа 2023, 08:16
Фото: 1MI

Почти 100 прилётов насчитали в Белгородской области в результате обстрелов

В Новой Таволжанке из-за атаки ВСУ погиб мужчина. В Шебекино после работы ПВО зафиксировали повреждения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

Около 100 прилётов из-за обстрелов ВСУ насчитали в Белгородской области накануне, 15 августа. В результате одной из атак погиб мужчина. В Шебекино зафиксировали повреждения.

Белгородский район

11 артиллерийских снарядов ударили по Журавлёвке, по Солнцевке — четыре. В Щетиновке БПЛА сбросил взрывное устройство. Красный Хутор обстреляли из миномётов, Нехотеевку — из артиллерии. Также в Нехотеевке беспилотник сбросил взрывное устройство. Без последствий.

Валуйский горокруг

ВСУ атаковали село Бутырки семью артиллерийскими снарядами. Без последствий.

Волоконовский район

Хутор Старый обстреляли из миномёта. Разрушений и пострадавших нет.

Грайворонский горокруг

В селе Почаево зафиксировали один прилёт. В Сподарюшино — 19 прилётов, в Мокрой Орловке и Козинке — по два. Никто не пострадал, разрушений нет.

Шебекинский горокруг

По Новой Таволжанке ударили шестью снарядами. Есть погибший и пострадавшие. Осколками снарядов повреждены фасады двух частных домов и один автомобиль.

ПВО сбила на подлёте к Шебекино беспилотник. Повреждения получил один частный дом, машина и два гаража. Хутор Панков, Муром и МАПП «Шебекино» обстреляли из миномётов.

Стало известно о новом пострадавшем при обстреле белгородской Новой Таволжанки
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