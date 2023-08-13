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взрыв в Белгороде

Причиной взрыва в Белгороде стала атака беспилотника

13 августа 2023, 16:26
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
взрыв в Белгороде
Предварительную версию ЧП в многоэтажке на улице Есенина назвал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

Причиной взрыва в Белгороде, вероятно, стала атака беспилотника. Взрыв произошёл в 17:43 в воскресенье, 13 августа. Пострадал фасад дома с 7 по 13 этажи, повреждены окна, кондиционеры. Также повреждения получили около 15 стоявших у дома машин.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Вячеслав Гладков встретился с жителями дома и пообещал помочь в восстановлении повреждённого имущества. В результате происшествия никто не пострадал.

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Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
При взрыве в многоэтажном доме в Белгороде никто не пострадал
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#Евгений Грицков#Белгород#Взрыв#Многоэтажка#Повреждения#Дом#Машины#Вячеслав Гладков
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