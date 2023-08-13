Причиной взрыва в Белгороде стала атака беспилотника

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Причиной взрыва в Белгороде, вероятно, стала атака беспилотника. Взрыв произошёл в 17:43 в воскресенье, 13 августа. Пострадал фасад дома с 7 по 13 этажи, повреждены окна, кондиционеры. Также повреждения получили около 15 стоявших у дома машин.
Оперативные службы работают на месте происшествия. Вячеслав Гладков встретился с жителями дома и пообещал помочь в восстановлении повреждённого имущества. В результате происшествия никто не пострадал.