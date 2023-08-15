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Система ПВО сработала в Шебекинском горокруге

ПВО сработала в Белгородской области: пробита крыша гаража, пострадал автомобиль

15 августа 2023, 14:44
Фото: Bel.ru

Система ПВО сработала в Шебекинском горокруге

На подлёте к городу сбили воздушную цель. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть повреждения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Система ПВО сработала вечером 15 августа в Шебекинском горокруге. На подлёте к городу сбита воздушная цель.

Упавшие в результате работы ПВО обломки пробили кровлю гаража в частном доме. Пострадал один автомобиль.

По предварительным данным, раненых среди мирных жителей нет. Подомовой обход продолжается.

Напомним, что в Шебекинском горокруге 15 августа под обстрел также попала Новая Таволжанка. Три мины разорвались рядом с частным домом, который ремонтировали рабочие. Ранены два человека — мужчина и женщина. Первого доставили в горбольницу № 2 в Белгороде в тяжёлом состоянии. Состояние женщины медики оценивают как удовлетворительное.

Три мины разорвались рядом с домом в Белгородской области: есть пострадавшие
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