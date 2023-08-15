ПВО сработала в Белгородской области: пробита крыша гаража, пострадал автомобиль

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Система ПВО сработала вечером 15 августа в Шебекинском горокруге. На подлёте к городу сбита воздушная цель.
Упавшие в результате работы ПВО обломки пробили кровлю гаража в частном доме. Пострадал один автомобиль.
По предварительным данным, раненых среди мирных жителей нет. Подомовой обход продолжается.
Напомним, что в Шебекинском горокруге 15 августа под обстрел также попала Новая Таволжанка. Три мины разорвались рядом с частным домом, который ремонтировали рабочие. Ранены два человека — мужчина и женщина. Первого доставили в горбольницу № 2 в Белгороде в тяжёлом состоянии. Состояние женщины медики оценивают как удовлетворительное.