ПВО сработала в Белгородской области: пробита крыша гаража, пострадал автомобиль

Напомним, что в Шебекинском горокруге 15 августа под обстрел также попала Новая Таволжанка. Три мины разорвались рядом с частным домом, который ремонтировали рабочие. Ранены два человека — мужчина и женщина. Первого доставили в горбольницу № 2 в Белгороде в тяжёлом состоянии. Состояние женщины медики оценивают как удовлетворительное.