Фекальные стоки в Белгороде, жалобы от шебекинцев и атака дронов: итоги дня

Глава региона ответил, что проблеме уже несколько десятилетий. Сложность, как пояснил губернатор, состоит в том, что там есть незаконные врезки. Он подтвердил, что вопрос долгое время не решался. Теперь проблема стоит в повестке у мэрии и водоканала. Гладков пообещал, что 29 июля с местными жителями встретится мэр Валентин Демидов и директор водоканала. Они должны были рассказать о ситуации и объёмах работ.