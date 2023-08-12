Фекальные стоки в Белгороде, жалобы от шебекинцев и атака дронов: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Две улицы в Белгороде затапливает канализационными стоками. Причём проблема на Донецкой и Пушкарной не новая — жители и ранее жаловались на ситуацию губернатору Вячеславу Гладкову. Прошло две недели, но ничего не изменилось. Горожане сняли видео и показали, как из канализации заливает улицу.
29 июля белгородец во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» обратился к Гладкову и пожаловался, что хозфекальная канализация затапливает улицы Донецкую и Пушкарную. По словам горожанина, стоки попадают в реку. Ещё мужчина поинтересовался, «сколько им придётся жить в этой вони».
Глава региона ответил, что проблеме уже несколько десятилетий. Сложность, как пояснил губернатор, состоит в том, что там есть незаконные врезки. Он подтвердил, что вопрос долгое время не решался. Теперь проблема стоит в повестке у мэрии и водоканала. Гладков пообещал, что 29 июля с местными жителями встретится мэр Валентин Демидов и директор водоканала. Они должны были рассказать о ситуации и объёмах работ.
Необходимо определить источники финансирования, а затем определяться со сроками. Вопрос Вячеслав Гладков тогда обещал взять на контроль.
В очередной раз жители Шебекино жалуются на восстановительные работы в домах. В комментариях к губернатору обратилась местная жительница Инна. Она пожаловалась на то, что закрыть тепловой контур в МКД по улице Железнодорожной обещали ещё 1 августа, однако работы не завершились до сих пор.
По словам женщины, скоро наступит осень, поэтому последствия для всех жителей могут быть плачевными. Она также утверждает, что работников на объекте не видно.
Более того, она рассказала, что вопрос задавали в местной администрации. Чиновники сослались на информацию куратора работ и заявили, что тепловой контур по указанному адресу закрыт. Инна же уверяет, что некоторые квартиры до сих пор без стёкол, а на верхних этажах и вовсе остаются огромные осколки. Горожанка считает, что это несёт опасность для людей.
На обращение отреагировал глава горокруга Владимир Жданов. Он сообщил, что в понедельник на место выедут куратор и представитель подрядной организацию. Они оценят восстановительные работы в указанном доме.
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