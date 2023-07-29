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Белгородец пожаловался на подтопления улиц канализацией

29 июля 2023, 09:41
Фото: 1MI
Тему подняли во время прямого эфира «10 вопросов губернатору». Местный житель пожаловался, что хозфекальная канализация затапливает улицы Донецкую и Пушкарную.

Белгородец сообщил Вячеславу Гладкову, что улицы Донецкую и Пушкарную заливает канализационными стоками. Также стоки попадают в реку: «До каких пор мы и наши дети должны жить в этой вони?».

Глава региона отметил, что этой проблеме уже несколько десятилетий: «Сложность в том, что есть незаконные врезки. Этот вопрос действительно долго не решался. На сегодняшний день он стоит в повестке у мэра Валентина Демидова и водоканала».

Губернатор сообщил, что 29 июля с местными жителями встретится мэр и директор водоканала. Они расскажут о ситуации и объёмах работ.

Работы мы будем ставить в план. Нужно просто понять источники финансирования и объём. Тогда уже будем определяться со сроками. Возьму вопрос на контроль. Если общение на встрече вас не устроит, записывайтесь через мою приёмную, я вас приму.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Канализационные стоки#Жалоба#Подтопление#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
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