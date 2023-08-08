«Набрали алкашей»: белгородцы недовольны восстановлением домов в Новой Таволжанке

Белгородка во время прямого эфира обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и поинтересовалась, почему «понабрали алкашей каких-то» для восстановления домов в Новой Таволжанке. По словам женщины, уже долгое время в доме её матери не могут восстановить крышу. Женщина интересуется, «когда закончится эта нервотрёпка».