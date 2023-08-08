«Набрали алкашей»: белгородцы недовольны восстановлением домов в Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Белгородка во время прямого эфира обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и поинтересовалась, почему «понабрали алкашей каких-то» для восстановления домов в Новой Таволжанке. По словам женщины, уже долгое время в доме её матери не могут восстановить крышу. Женщина интересуется, «когда закончится эта нервотрёпка».
По словам жительницы региона, якобы пьяные строители уже десять дней не могут восстановить крышу дома родителей. Белгородка считает, что это слишком медленно.
«Сделали только половину. Работают по четыре часа в день и через день. Другие за два дня дом перекрывают», — пишет женщина.
Губернатора её слова удивили. Гладков сказал, что к работе строителей относится с уважением, так как они работают без выходных, а ещё за выполненные работы они пока не получали деньги.
«Я очень благодарен руководителям организаций, которые вошли в положение, в котором мы с вами сейчас находимся, по восстановлению. Поэтому предлагаю относиться с уважением к людям, к строителям», — отметил губернатор.
Тем не менее ситуацию проверит глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Также Гладков напомнил, что у белгородцев по-прежнему есть право не давать расписку, если они будут недовольны качеством ремонта.