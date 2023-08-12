Фекальными стоками продолжает затапливать Донецкую и Пушкарную в Белгороде

Глава региона отметил, что этой проблеме уже несколько десятков лет. По его словам, сложность состоит в том, что имеются незаконные врезки. Также Гладков подчеркнул, что вопрос действительно долго не решался, но уже стоит в повестке у мэра Валентина Демидова и водоканала.