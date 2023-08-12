Фекальными стоками продолжает затапливать Донецкую и Пушкарную в Белгороде

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Улицы Донецкую и Пушкарную в Белгороде продолжает затапливать канализационными стоками. Белгородцы уже жаловались на произошедшее, но за две недели ситуация никак не изменилась.
Горожане ранее обращались по этому вопросу к губернатору Вячеславу Гладкову. Белгородец поинтересовался, до каких пор жители вместе с детьми «должны жить в этой вони».
Глава региона отметил, что этой проблеме уже несколько десятков лет. По его словам, сложность состоит в том, что имеются незаконные врезки. Также Гладков подчеркнул, что вопрос действительно долго не решался, но уже стоит в повестке у мэра Валентина Демидова и водоканала.
Работы поставят в план, утверждал ранее губернатор. Сначала нужно определить источники финансирования и объёмы, а затем определяться со сроками.