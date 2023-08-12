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Published Сегодня, 09:52

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Фекальными стоками продолжает затапливать Донецкую и Пушкарную в Белгороде

Фекальными стоками продолжает затапливать Донецкую и Пушкарную в Белгороде

12 августа 2023, 09:52
Фото: 1MI
В конце июля белгородец жаловался губернатору на канализацию, которая затапливает улицы. Спустя две недели ситуация не изменилась.

Улицы Донецкую и Пушкарную в Белгороде продолжает затапливать канализационными стоками. Белгородцы уже жаловались на произошедшее, но за две недели ситуация никак не изменилась.

Горожане ранее обращались по этому вопросу к губернатору Вячеславу Гладкову. Белгородец поинтересовался, до каких пор жители вместе с детьми «должны жить в этой вони».

Глава региона отметил, что этой проблеме уже несколько десятков лет. По его словам, сложность состоит в том, что имеются незаконные врезки. Также Гладков подчеркнул, что вопрос действительно долго не решался, но уже стоит в повестке у мэра Валентина Демидова и водоканала.

Работы поставят в план, утверждал ранее губернатор. Сначала нужно определить источники финансирования и объёмы, а затем определяться со сроками.

Канализационные стоки в Белгороде
Видео: Telegram-канал «Блэтгород»
Белгородец пожаловался на подтопления улиц канализацией
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