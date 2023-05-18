Под Белгородом фекальные стоки затапливают сельхозземли

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Стрелецком Белгородского района стоки затапливают сельхозземли не первый год. Они уже успели уничтожить урожай сои. Владелец земельного участка надеется на компенсацию. Прокуратуру о текущей ситуации известили.
В управлении Россельхознадзора рассказали, что в ведомство обратились возмущённые местные жители. От очистных сооружений разрыли траншею, кто за этим стоит — неизвестно. Загрязнённые стоки стекают в поля.
Запах от канализационных стоков соответствующий, летают мухи, а рядом ещё и находится жилой массив. Стоки вытекают не только на сельхозземли, но и в посадку. На участке уже образовалось «болото». Как уточнили специалисты, заливаются три участка. Площадь пострадавшей земли за несколько лет увеличилась в разы — более 3 га.
Владелец, на чьём участке выращивалась соя, требует компенсации за материальный ущерб. Он обратился в суд. Участок загрязнён, использовать его нельзя.
Управление выдало предостережение белгородскому водоканалу. Проблема не решилась. К выяснению обстоятельств подключили правоохранителей.
Ранее на ситуацию местные жители уже жаловались. Локальные очистные сооружения находятся на балансе водоканала и обеспечивают водоотведение хозяйственно-бытовых отходов. Проблемы начались из-за плотности населения, а очистные сооружения с объёмами стоков не справляются.