Под Белгородом фекальные стоки затапливают сельхозземли

Запах от канализационных стоков соответствующий, летают мухи, а рядом ещё и находится жилой массив. Стоки вытекают не только на сельхозземли, но и в посадку. На участке уже образовалось «болото». Как уточнили специалисты, заливаются три участка. Площадь пострадавшей земли за несколько лет увеличилась в разы — более 3 га.