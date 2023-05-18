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Под Белгородом фекальные стоки затапливают сельхозземли

18 мая 2023, 13:41
Фото: кадр из видео пресс-службы межрегионального управления Россельхознадзора
В Стрелецком не первый год на земельные участки сбрасываются стоки, которые уже успели уничтожить урожай сои. Проблема долгое время не решается. Подробности рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

В Стрелецком Белгородского района стоки затапливают сельхозземли не первый год. Они уже успели уничтожить урожай сои. Владелец земельного участка надеется на компенсацию. Прокуратуру о текущей ситуации известили.

В управлении Россельхознадзора рассказали, что в ведомство обратились возмущённые местные жители. От очистных сооружений разрыли траншею, кто за этим стоит — неизвестно. Загрязнённые стоки стекают в поля.

Запах от канализационных стоков соответствующий, летают мухи, а рядом ещё и находится жилой массив. Стоки вытекают не только на сельхозземли, но и в посадку. На участке уже образовалось «болото». Как уточнили специалисты, заливаются три участка. Площадь пострадавшей земли за несколько лет увеличилась в разы — более 3 га.

Владелец, на чьём участке выращивалась соя, требует компенсации за материальный ущерб. Он обратился в суд. Участок загрязнён, использовать его нельзя.

Управление выдало предостережение белгородскому водоканалу. Проблема не решилась. К выяснению обстоятельств подключили правоохранителей.

Ранее на ситуацию местные жители уже жаловались. Локальные очистные сооружения находятся на балансе водоканала и обеспечивают водоотведение хозяйственно-бытовых отходов. Проблемы начались из-за плотности населения, а очистные сооружения с объёмами стоков не справляются.

В водоканале прокомментировали ситуацию с очистными сооружениями под Белгородом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Канализация#Канализационные стоки#Сельхозземли#Соя#Общество#Стрелецкое
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