Шебекинцы снова пожаловались на восстановление домов

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Жительница Шебекино в комментариях на странице губернатора пожаловалась на восстановление домов. В данном случае на то, что закрыть тепловой контур в МКД по улице Железнодорожной обещали ещё 1 августа, однако работы не завершились до сих пор.
«Через несколько дней осень, дожди, заморозки. Последствия могут быть плачевными для всех жителей. Работников не видно», — пишет Инна.
Также, по её словам, администрация утверждает, что тепловой контур по указанному адресу закрыт. Ссылаются чиновники на информацию от куратора работ. Однако, как сообщает горожанка, некоторые квартиры до сих пор без стёкол, а на верхних этажах и вовсе остаются огромные осколки.
Жительница Шебекино считает, что это несёт угрозу жизни и здоровью людей. Она просит принять меры.
Инне ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. По его словам, на место выедут куратор и подрядчик для решения вопроса.