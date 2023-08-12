Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Шебекинцы снова пожаловались на восстановление домов

Шебекинцы снова пожаловались на восстановление домов

12 августа 2023, 13:41
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова в соцсети
Жительница Шебекино в комментариях обратилась к губернатору и сообщила, что закрыть тепловой контур должны были ещё 1 августа. Женщина переживает за дом и его жителей в частности из-за скорого наступления осени.

Жительница Шебекино в комментариях на странице губернатора пожаловалась на восстановление домов. В данном случае на то, что закрыть тепловой контур в МКД по улице Железнодорожной обещали ещё 1 августа, однако работы не завершились до сих пор.

«Через несколько дней осень, дожди, заморозки. Последствия могут быть плачевными для всех жителей. Работников не видно», — пишет Инна.

Также, по её словам, администрация утверждает, что тепловой контур по указанному адресу закрыт. Ссылаются чиновники на информацию от куратора работ. Однако, как сообщает горожанка, некоторые квартиры до сих пор без стёкол, а на верхних этажах и вовсе остаются огромные осколки.

Жительница Шебекино считает, что это несёт угрозу жизни и здоровью людей. Она просит принять меры.

Инне ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов. По его словам, на место выедут куратор и подрядчик для решения вопроса.

Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородские власти ищут деньги на выплаты рабочим за восстановление Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области за неделю восстановили 221 пострадавшее от обстрелов жильёПорядка 300 обстрелянных домов хотят восстановить за неделю в Белгородской областиВ Новой Таволжанке три улицы не могут восстановить из-за обстрелов
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Владимир Жданов#Восстановление домов#Город#Тепловой контур#Осень#Дожди#Администрация#Чиновники#Квартиры#Стёкла#Подрядчик
Подпишитесь
Московский суд арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции
Вчера, 12:59
Минобороны рассказало о провале террористической атаки в Белгородской области
Сегодня, 16:03
Фекальными стоками продолжает затапливать Донецкую и Пушкарную в Белгороде
Сегодня, 09:52
Разрушенные и повреждённые: как в белгородском приграничье обстреливали храмы
Сегодня, 14:21
Под Белгородом из стрелкового оружия сбили украинский беспилотник
Вчера, 14:30