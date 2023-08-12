Шебекинцы снова пожаловались на восстановление домов

Также, по её словам, администрация утверждает, что тепловой контур по указанному адресу закрыт. Ссылаются чиновники на информацию от куратора работ. Однако, как сообщает горожанка, некоторые квартиры до сих пор без стёкол, а на верхних этажах и вовсе остаются огромные осколки.