Украинские дроны вновь атаковали Белгородскую область

В Краснояружском районе на окраине Демидовки беспилотник сбросил неустановленное взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Шебекинском горокруге сбили коптер неподалёку от посёлка Батрацкая Дача. Также в муниципалитете хутор Панков обстреляли из миномёта, а село Терезовка — из артиллерии. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.