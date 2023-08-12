Украинские дроны вновь атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. Кроме того, регион накануне, 11 августа, атаковали беспилотники.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, на подлёте к Белгороду ПВО сбила БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Другой дрон сбросил гранату в Журавлёвке Белгородского района. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Краснояружском районе на окраине Демидовки беспилотник сбросил неустановленное взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Шебекинском горокруге сбили коптер неподалёку от посёлка Батрацкая Дача. Также в муниципалитете хутор Панков обстреляли из миномёта, а село Терезовка — из артиллерии. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.
Напомним, ранее в Белгородском районе сбили беспилотник из стрелкового оружия. Кроме того, один из коптеров сбросил снаряд ВОГ-17.