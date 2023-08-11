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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:32

Под Белгородом из стрелкового оружия сбили украинский беспилотник

Под Белгородом из стрелкового оружия сбили украинский беспилотник

11 августа 2023, 14:30
Фото: Midjourney
Накануне Белгородскую область пытались атаковать восемь ударных дронов ВСУ, пишет РИА «Новости».
Сюжет
СВО

В Белгородской области 10 августа из стрелкового оружия сбили украинский дрон. Об этом агентству рассказал представитель экстренных служб.

Накануне в 16:50 около одного из сёл сбили БПЛА из стрелкового оружия. Всего восемь ударных дронов ВСУ пытались атаковать различные объекты в Белгородской области. В их числе были и беспилотники самолётного типа.

Ближе к полудню один из коптеров сбросил снаряд ВОГ-17. Беспилотник самолётного типа ПВО сбила в 12:44. Сообщается, что оба инцидента произошли в Белгородском районе.

Напомним, после работы ПВО белгородцы нашли обломки. Предположительно, это был разгонный блок от ракеты комплекса ПВО «Панцирь». Обнаружили его в Таврово-4. Обошлось без последствий.

Белгородцы находят обломки после дневной работы ПВО
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#Спецоперация#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#СВО#Происшествия#Приграничье#Беспилотник#БПЛА#ВСУ#Стрелковое оружие#Пво
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