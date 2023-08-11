Под Белгородом из стрелкового оружия сбили украинский беспилотник

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Белгородской области 10 августа из стрелкового оружия сбили украинский дрон. Об этом агентству рассказал представитель экстренных служб.
Накануне в 16:50 около одного из сёл сбили БПЛА из стрелкового оружия. Всего восемь ударных дронов ВСУ пытались атаковать различные объекты в Белгородской области. В их числе были и беспилотники самолётного типа.
Ближе к полудню один из коптеров сбросил снаряд ВОГ-17. Беспилотник самолётного типа ПВО сбила в 12:44. Сообщается, что оба инцидента произошли в Белгородском районе.
Напомним, после работы ПВО белгородцы нашли обломки. Предположительно, это был разгонный блок от ракеты комплекса ПВО «Панцирь». Обнаружили его в Таврово-4. Обошлось без последствий.