Двоим раненным при обстреле белгородцам сделали операции: один — в тяжёлом состоянии

У второго 58-летнего пациента ситуация сложнее — у него серьёзный перелом большой берцовой кости, осколочные ранения с повреждениями сосудов. Его прооперировали, провели переливание крови, конечность получилось сохранить. Сейчас его состояние стабильное, но он находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.