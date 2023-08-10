Двоим раненным при обстреле белгородцам сделали операции: один — в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Вчера в горбольницу №2 Белгорода поступили двое мужчин, которые пострадали при обстреле посёлка Горьковский в Грайворонской горокруге. Их прооперировали.
Один 48-летний пациент находится в отделении травматологии и ортопедии. У него множественные осколочные ранения стоп. Состояние — средней тяжести.
У пациента стоит аппарат внешней фиксации. Всё лечение будет направлено на сохранение конечностей и на восстановление их функций.
Роман Проценко
У второго 58-летнего пациента ситуация сложнее — у него серьёзный перелом большой берцовой кости, осколочные ранения с повреждениями сосудов. Его прооперировали, провели переливание крови, конечность получилось сохранить. Сейчас его состояние стабильное, но он находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.
Восстановятся. Прогнозы благоприятные. Лечение займёт длительное время — не меньше месяца. Такие повреждения уже встречались. Это тяжёлые осколочные повреждения, которые сопровождаются повреждениями не просто костей, но и обширным повреждением мягких тканей, сосудисто-нервного пучка.
Роман Проценко
Напомним, под обстрел ВСУ посёлок попал 9 августа. Погиб мужчина: у него были осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Пострадали ещё четыре человека. У троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины — контузия.