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Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

9 августа 2023, 14:58
Фото: 1MI

Мужчина погиб при обстреле Горьковского в Белгородской области

Пять снарядов разорвались в центре посёлка — рядом со школой. Пострадавших везут в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 9 августа попал Горьковский в Грайворонском горокруге. Есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Погиб мужчина: у него были осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Пострадали ещё четыре человека. У троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины — контузия. Их везут в больницы.

Уточняется, что пять снарядов разорвались в центре посёлка — рядом со школой. На месте работают оперативные службы.

Напомним, что утром 9 августа при падении неустановленного объекта пострадал мужчина в Краснояружском районе. У него было осколочное ранение стопы, госпитализация не потребовалась. Падение неизвестного объекта привело к пожару во дворе частного дома.

В Белгородской области упал неустановленный объект — пострадал мужчина
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