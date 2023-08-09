Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Под обстрел ВСУ 9 августа попал Горьковский в Грайворонском горокруге. Есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Погиб мужчина: у него были осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Пострадали ещё четыре человека. У троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины — контузия. Их везут в больницы.
Уточняется, что пять снарядов разорвались в центре посёлка — рядом со школой. На месте работают оперативные службы.
Напомним, что утром 9 августа при падении неустановленного объекта пострадал мужчина в Краснояружском районе. У него было осколочное ранение стопы, госпитализация не потребовалась. Падение неизвестного объекта привело к пожару во дворе частного дома.