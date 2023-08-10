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Белгородцы рассказали об обстреле Горьковского

«Не то что страшно — жутко»: белгородцы — об обстреле Горьковского, где погиб человек

10 августа 2023, 06:52
Фото: 1MI

Белгородцы рассказали об обстреле Горьковского

Накануне ВСУ атаковали приграничный посёлок в Грайворонском горокруге. Погиб один человек. Очевидцы рассказали, что произошло. Сюжет опубликовали в Telegram-канале ГТРК «Белгород».
Сюжет
Обстрел

9 августа ВСУ атаковали посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге. Очевидцы рассказали, как это было. По словам местных жительниц, снаряды упали неподалёку от школы.

«Очень страшно было. Не то что страшно — жутко. Вы даже себе представить не можете. Вот, 100 метров эта школа — всё рядом», — рассказывает женщина.

Другая жительница согласилась, что прилёты в основном были около школы. Ещё снаряд, с её слов, приземлился в поле.

После обстрела вновь пострадали дома — пробило кровли, повредило фасады, выбило окна. Также повреждения получили три автомобиля.

Напомним, пять снарядов разорвались в центре посёлка. Пострадали четыре человека. Трое мужчин получили ранения ног, ещё одну женщину контузило. Пострадавших доставили в больницу. Один человек погиб. Мужчина получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

Репортаж из Горьковского
Видео: "Вести. Белгород"
Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
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