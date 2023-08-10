«Не то что страшно — жутко»: белгородцы — об обстреле Горьковского, где погиб человек

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
9 августа ВСУ атаковали посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге. Очевидцы рассказали, как это было. По словам местных жительниц, снаряды упали неподалёку от школы.
«Очень страшно было. Не то что страшно — жутко. Вы даже себе представить не можете. Вот, 100 метров эта школа — всё рядом», — рассказывает женщина.
Другая жительница согласилась, что прилёты в основном были около школы. Ещё снаряд, с её слов, приземлился в поле.
После обстрела вновь пострадали дома — пробило кровли, повредило фасады, выбило окна. Также повреждения получили три автомобиля.
Напомним, пять снарядов разорвались в центре посёлка. Пострадали четыре человека. Трое мужчин получили ранения ног, ещё одну женщину контузило. Пострадавших доставили в больницу. Один человек погиб. Мужчина получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.