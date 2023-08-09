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«Давно такого не было»: в Белгородском районе обострилась ситуация с обстрелами

9 августа 2023, 16:49
Фото: 1MI

В Белгородском районе обострилась ситуация с обстрелами

Глава муниципалитета Владимир Перцев прокомментировал количество прилётов за прошедшие сутки. Обстановка ухудшилась.
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СВО

Вновь начались активные обстрелы Белгородской области после затишья. В период с 8 по 9 августа больше всего досталось Белгородскому району: здесь за сутки зафиксировали 98 прилётов. Глава муниципалитета назвал оперативную обстановку очень непростой и отметил, что такого не было давно.

Обстановка за сутки был очень неспокойной: аж 98 прилётов. Давно такого не было. Львиная доля пришлась на Щетиновку — 69 прилётов. Также были обстреляны Нехотеевка (13 прилётов), Журавлёвка (10), Красный Хутор и Наумовка.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

При таком большом количестве прилётов, на удивление, обошлось без пострадавших, жертв и повреждений. А в Грайворонском округе сегодня, 9 августа, произошёл действительно страшный обстрел, в результате которого погиб мужчина и ещё четверо ранены. ВСУ атаковали посёлок Горьковский.

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#Кристина Семенчук#Белгородский район#Белгородская область#Владимир перцев#СВО#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Атака ВСУ
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Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
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