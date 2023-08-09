«Давно такого не было»: в Белгородском районе обострилась ситуация с обстрелами

Вновь начались активные обстрелы Белгородской области после затишья. В период с 8 по 9 августа больше всего досталось Белгородскому району: здесь за сутки зафиксировали 98 прилётов. Глава муниципалитета назвал оперативную обстановку очень непростой и отметил, что такого не было давно.