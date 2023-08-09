«Давно такого не было»: в Белгородском районе обострилась ситуация с обстрелами

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:51
Вновь начались активные обстрелы Белгородской области после затишья. В период с 8 по 9 августа больше всего досталось Белгородскому району: здесь за сутки зафиксировали 98 прилётов. Глава муниципалитета назвал оперативную обстановку очень непростой и отметил, что такого не было давно.
Обстановка за сутки был очень неспокойной: аж 98 прилётов. Давно такого не было. Львиная доля пришлась на Щетиновку — 69 прилётов. Также были обстреляны Нехотеевка (13 прилётов), Журавлёвка (10), Красный Хутор и Наумовка.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
При таком большом количестве прилётов, на удивление, обошлось без пострадавших, жертв и повреждений. А в Грайворонском округе сегодня, 9 августа, произошёл действительно страшный обстрел, в результате которого погиб мужчина и ещё четверо ранены. ВСУ атаковали посёлок Горьковский.