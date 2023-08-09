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Два дома и три машины: Гладков рассказал о последствиях обстрела посёлка Горьковский

9 августа 2023, 16:34
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

В белгородском посёлке Горьковский обстрелом уничтожено три авто

Вечером 9 августа ВСУ обстреляли посёлок Горьковский Грайворонского округа Белгородской области. В результате четыре человека ранены, один убит. Также губернатор рассказал о разрушениях после обстрела.
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СВО

По итогам подомового обхода посёлка Горьковский выяснилось, что обстрелом повреждены два частных дома и три машины. В домах выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Что случилось с автомобилями, глава региона не уточнил.

Также из-за обстрела случился обрыв линии электропередачи, аварийные службы уже работают на месте и восстанавливают электроснабжение посёлка.

Напомним, вечером 9 августа в центре посёлка Горьковский, рядом со школой, разорвались пять снарядов. Один житель посёлка погиб, четверо ранены: трое мужчин и одна женщина. В посёлке проживают около 400 человек.

Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Происшествия#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Горьковский
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Один человек погиб, четверо пострадали: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область
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