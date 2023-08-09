Два дома и три машины: Гладков рассказал о последствиях обстрела посёлка Горьковский

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
По итогам подомового обхода посёлка Горьковский выяснилось, что обстрелом повреждены два частных дома и три машины. В домах выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Что случилось с автомобилями, глава региона не уточнил.
Также из-за обстрела случился обрыв линии электропередачи, аварийные службы уже работают на месте и восстанавливают электроснабжение посёлка.
Напомним, вечером 9 августа в центре посёлка Горьковский, рядом со школой, разорвались пять снарядов. Один житель посёлка погиб, четверо ранены: трое мужчин и одна женщина. В посёлке проживают около 400 человек.