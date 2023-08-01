Восемь домов пострадали за день от обстрелов Белгородской области

Утром 31 июля ВСУ обстреляли Новопетровку в Валуйском горокруге. По селу выпустили два артснаряда. Сообщалось, что в результате вспыхнул гараж, повреждения были в ещё одном частном доме. Из актуальной сводки на 1 августа следует, что число пострадавших домов в Новопетровке увеличилось до пяти. Помимо этого, повреждения получила машина.