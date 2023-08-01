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Восемь домов пострадали за день от обстрелов Белгородской области

1 августа 2023, 08:00
Фото: 1MI

ВСУ за сутки ударили по Белгородской области более 80 раз

31 июля под обстрелы попали пять районов. Есть последствия — повреждения получили восемь частных домов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В понедельник, 31 июля, ВСУ нанесли более 80 ударов по Белгородской области. Под атаками находились пять районов. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Утром 31 июля ВСУ обстреляли Новопетровку в Валуйском горокруге. По селу выпустили два артснаряда. Сообщалось, что в результате вспыхнул гараж, повреждения были в ещё одном частном доме. Из актуальной сводки на 1 августа следует, что число пострадавших домов в Новопетровке увеличилось до пяти. Помимо этого, повреждения получила машина.

Кроме Новопетровки, накануне в Валуйском горокруге под обстрел попала Вериговка. В селе было восемь прилётов. В этом случае обошлось без последствий.

Жилые дома пострадали и при обстреле Ржевки в Шебекинском горокруге. Село попало под артиллерийский обстрел, зафиксировано семь прилётов. Пострадали три дома. Задело линию электропередачи, но подачу электроэнергии уже восстановили.

В Шебекинском горокруге 31 июля под обстрелами также были Новая Таволжанка, Марьино, автомобильный пункт пропуска «Шебекино»: по ним открыли огонь из миномёта и гранатомёта. Всего зафиксировано 27 ударов.

Тем временем Белгородский район вновь атаковали с беспилотников. Над Журавлёвкой с дрона сбросили три гранаты, ещё один раз село атаковали с дрона-камикадзе. По Нехотеевке выпустили 12 артснарядов.

В Краснояружском районе под обстрелами были Староселье, а также территория между Графовкой и Прилесьем. По ним выпустили по пять артснарядов. Ещё 12 прилётов было в хуторе Старый Волоконовского района.

Новый обстрел в Белгородской области: вспыхнул гараж, пострадал частный дом
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