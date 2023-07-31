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Снаряды ВСУ повредили дома в Шебекинском округе

31 июля 2023, 16:42
Фото: Bel.ru
Сёла Ржевка и Нежеголь попали под обстрел со стороны Украины. В Ржевке пострадали частные дома, сообщил губернатор Белгородской области.
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Обстрел

Вечером 31 июля белгородцы получили уведомления от РСЧС об обстреле Шебекинского округа. Сначала спуститься в укрытия просили жителей села Нежеголь, позднее — Ржевки. В последнем зафиксировали прилёты.

Осколки снарядов повредили три частных дома. У шебекинцев выбило стёкла, посекло фасады, кровлю и забор. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы уже выехали на место. При этом информация по разрушениям не окончательная — её ещё уточняют. Никто не пострадал.

Три дома пострадали от обстрелов Белгородской области
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#Артем Черненко#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Ржевка
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