Снаряды ВСУ повредили дома в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Вечером 31 июля белгородцы получили уведомления от РСЧС об обстреле Шебекинского округа. Сначала спуститься в укрытия просили жителей села Нежеголь, позднее — Ржевки. В последнем зафиксировали прилёты.
Осколки снарядов повредили три частных дома. У шебекинцев выбило стёкла, посекло фасады, кровлю и забор. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы уже выехали на место. При этом информация по разрушениям не окончательная — её ещё уточняют. Никто не пострадал.