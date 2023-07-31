Снаряды ВСУ повредили дома в Шебекинском округе

Осколки снарядов повредили три частных дома. У шебекинцев выбило стёкла, посекло фасады, кровлю и забор. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы уже выехали на место. При этом информация по разрушениям не окончательная — её ещё уточняют. Никто не пострадал.