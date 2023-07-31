Три дома пострадали от обстрелов Белгородской области

Так, накануне под обстрел попало Прилесье в Краснояружском районе. В посёлке было шесть прилётов. Пострадали два частных жилых дома — повреждения пришлись на крышу и забор. Помимо этого, задело линию электропередачи (ЛЭП), но её работу уже восстановили.