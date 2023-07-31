Три дома пострадали от обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
ВСУ нанесли более 110 ударов по Белгородской области 30 июля. Пострадавших среди мирных жителей нет, но повреждения получили три частных дома и гараж.
Так, накануне под обстрел попало Прилесье в Краснояружском районе. В посёлке было шесть прилётов. Пострадали два частных жилых дома — повреждения пришлись на крышу и забор. Помимо этого, задело линию электропередачи (ЛЭП), но её работу уже восстановили.
В Краснояружском районе, помимо Прилесья, под обстрелами накануне были Вязовое, Староселье, Теребрено, территория между Колотиловкой и Прилесьем. В общей сложности зафиксировали 16 прилётов.
Ещё один дом пострадал при обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге. Огонь по селу открыли уже утром 31 июля. Пострадал частный жилой дом, а также гараж: в него попал снаряд, что привело к пожару.
В остальных районах накануне обошлось без пострадавших и разрушений. В Шебекинском горокруге 30 июля зафиксировали 39 прилётов. ВСУ обстреливали Новую Таволжанку, Красное, Ленинский, автомобильный пункт пропуска «Шебекино».
По Щетиновке в Белгородском районе выпустили 12 артснарядов. Над Журавлёвкой с беспилотника сбросили девять гранат.
Под миномётные обстрелы накануне попали Богун-Городок и Лозовая Рудка в Борисовском районе — всего 16 прилётов. По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили семь миномётных снарядов. В Дроновке Грайворонского горокруга 30 июля было восемь прилётов.