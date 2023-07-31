Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Изображение материала

Три дома пострадали от обстрелов Белгородской области

31 июля 2023, 08:26
Фото: 1MI

По Белгородской области за день ударили более 110 раз

Под огнём находилось семь районов. Два дома пострадало в Краснояружском районе, ещё один — в Валуйском горокруге. Помимо этого, горел гараж от попадания снаряда. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ нанесли более 110 ударов по Белгородской области 30 июля. Пострадавших среди мирных жителей нет, но повреждения получили три частных дома и гараж.

Так, накануне под обстрел попало Прилесье в Краснояружском районе. В посёлке было шесть прилётов. Пострадали два частных жилых дома — повреждения пришлись на крышу и забор. Помимо этого, задело линию электропередачи (ЛЭП), но её работу уже восстановили.

В Краснояружском районе, помимо Прилесья, под обстрелами накануне были Вязовое, Староселье, Теребрено, территория между Колотиловкой и Прилесьем. В общей сложности зафиксировали 16 прилётов.

Ещё один дом пострадал при обстреле Новопетровки в Валуйском горокруге. Огонь по селу открыли уже утром 31 июля. Пострадал частный жилой дом, а также гараж: в него попал снаряд, что привело к пожару.

В остальных районах накануне обошлось без пострадавших и разрушений. В Шебекинском горокруге 30 июля зафиксировали 39 прилётов. ВСУ обстреливали Новую Таволжанку, Красное, Ленинский, автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

По Щетиновке в Белгородском районе выпустили 12 артснарядов. Над Журавлёвкой с беспилотника сбросили девять гранат.

Под миномётные обстрелы накануне попали Богун-Городок и Лозовая Рудка в Борисовском районе — всего 16 прилётов. По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили семь миномётных снарядов. В Дроновке Грайворонского горокруга 30 июля было восемь прилётов.

Новый обстрел в Белгородской области: вспыхнул гараж, пострадал частный дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Ещё одно белгородское село попало под обстрел ВСУВ Новой Таволжанке три улицы не могут восстановить из-за обстреловБелгородец не успел подать документы в училище из-за обстрелов
#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Дома#Беспилотник#Гранаты#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Волоконовский район#Грайворонский горокруг#Краснояружский район#Валуйский горокруг#Борисовский район#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Белгородским бизнесменам Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублей
Сегодня, 09:00
Оперсовещание белгородского правительства перенесли из-за проблем с провайдером
Сегодня, 07:13
Флайборд-шоу, пенная вечеринка, диджеи: что ожидает белгородцев на открытии пляжа
Сегодня, 08:59
Снова громко: рабочая неделя началась неспокойно в Белгороде
Сегодня, 07:20
Бензин в Белгородской области за полгода стал ещё недоступнее
Сегодня, 06:55