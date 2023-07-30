Два жилых дома повреждены при обстреле белгородского посёлка

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Сегодня, 30 июля, под обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. Жители населённого пункта получили СМС-оповещения об обстреле ещё в 18:10. РСЧС попросили жителей спрятаться в укрытия.
Чуть позже, в 19:27, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела. Пострадавших в результате произошедшего нет, однако повреждения получили два частных жилых дома.
Под артиллерийский обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечён забор. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области