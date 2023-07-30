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Два жилых дома повреждены при обстреле белгородского посёлка

30 июля 2023, 16:33
Фото: Bel.ru
Пострадавших нет, отметил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 30 июля, под обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. Жители населённого пункта получили СМС-оповещения об обстреле ещё в 18:10. РСЧС попросили жителей спрятаться в укрытия.

Чуть позже, в 19:27, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела. Пострадавших в результате произошедшего нет, однако повреждения получили два частных жилых дома.

Под артиллерийский обстрел ВСУ попал посёлок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечён забор. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли третий населённый пункт в Белгородской области
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#Александра Склярова#Разрушения#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Краснояружский район#Вячеслав Гладков
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