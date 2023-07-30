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Белгородское село попало под обстрел ВСУ

30 июля 2023, 10:31
Фото: Bel.ru
В это воскресенье ВСУ ударили по селу Дроновка в Грайворонском горокруге Белгородской области. Сообщения с предупреждениями от РСЧС получили местные жители.
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Обстрел

30 июля под огонь ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. Люди получили сообщения с предупреждениями от РСЧС. Их попросили спуститься в подвал или укрытие. Официальной информации пока нет.

Стоит отметить, что Дроновка находится под ударом ВСУ практически ежедневно. Населённый пункт не раз фигурировал в ежедневных отчётах губернатора Вячеслава Гладкова. К примеру, Дроновка была под огнём 26, 23, 6 и 5 июля.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли пять муниципалитетов Белгородской области. При этом пострадавших или разрушений ни в одном из населённых пунктов не зафиксировано.

ВСУ обстреляли за сутки пять муниципалитетов Белгородской области
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#Кристина Семенчук#ВСУ#Обстрел#Село#СВО#РСЧС#Спецоперация#Грайворонский горокруг
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