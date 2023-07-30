Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
30 июля под огонь ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. Люди получили сообщения с предупреждениями от РСЧС. Их попросили спуститься в подвал или укрытие. Официальной информации пока нет.
Стоит отметить, что Дроновка находится под ударом ВСУ практически ежедневно. Населённый пункт не раз фигурировал в ежедневных отчётах губернатора Вячеслава Гладкова. К примеру, Дроновка была под огнём 26, 23, 6 и 5 июля.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли пять муниципалитетов Белгородской области. При этом пострадавших или разрушений ни в одном из населённых пунктов не зафиксировано.