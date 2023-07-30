ВСУ за сутки обстреляли третий населённый пункт в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Updated Сегодня, 15:42
Сегодня, 30 июля, в 18:10 под обстрел ВСУ попал третий населённый пункт в Белгородской области. Под огнём оказался посёлок Прилесье Краснояружского района. Соответствующие СМС-оповещения от РСЧС прислали жителям посёлка, их попросили спрятаться в укрытия.
Официальной информации о последствиях обстрела пока не поступало.
Отметим, что ВСУ за сегодняшний день также атаковали ещё два населённых пункта: первым под обстрел попало село Дроновка в Грайворонском округе, позже, в 14:00, СМС-оповещения также получили жители села Теребрено в Краснояружском районе.