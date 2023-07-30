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ВСУ за сутки обстреляли третий населённый пункт в Белгородской области

30 июля 2023, 15:40
Фото: 1MI
СМС-оповещения об обстреле прислали жителям посёлка Прилесье Краснояружского района.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 30 июля, в 18:10 под обстрел ВСУ попал третий населённый пункт в Белгородской области. Под огнём оказался посёлок Прилесье Краснояружского района. Соответствующие СМС-оповещения от РСЧС прислали жителям посёлка, их попросили спрятаться в укрытия.

Официальной информации о последствиях обстрела пока не поступало.

Отметим, что ВСУ за сегодняшний день также атаковали ещё два населённых пункта: первым под обстрел попало село Дроновка в Грайворонском округе, позже, в 14:00, СМС-оповещения также получили жители села Теребрено в Краснояружском районе.

Ещё одно белгородское село попало под обстрел ВСУ
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Краснояружский район
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