Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:54

Published Сегодня, 19:54

Modified Сегодня, 20:16

Updated Сегодня, 20:16

Изображение материала

В Новой Таволжанке три улицы не могут восстановить из-за обстрелов

27 июля 2023, 19:54
Фото: Midjourney
Пока три улицы до сих пор стоят в руинах, остальные восстанавливают полным ходом, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Новой Таволжанке Шебекинского округа, где в начале июня случился прорыв украинской ДРГ, полным ходом идёт восстановление разрушенного жилья, кроме трёх «счастливчиков». Речь идёт о трёх улицах приграничного села — Заречной, Волчанской и Песчаной.

Три улицы, на которых практически не начали восстановительные работы в Новой Таволжанке, — это Волчанская, Заречная и Песчаная. Потому что до сих пор там есть проблемы с точки зрения оперативной обстановки. Как только обстановка изменится, сразу восстановительные работы начнутся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По официальным данным, в селе проживают около 5000 человек.

Напомним, село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под очередной обстрел ВСУ 26 июля. Сейчас территорию вокруг населённого пункта разминируют военные, так как после отступления украинской ДРГ осталось много мин, растяжек и неразорвавшихся снарядов.

Сапёры разминируют Новую Таволжанку Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новой Таволжанке под Белгородом снесут 54 разрушенных обстрелами домаЧисло пострадавших зданий в результате атак на Новую Таволжанку выросло до 659
#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Новая таволжанка#Шебекинский горокруг#Приграничье#Разрушения#ДРГ#Восстановление домов
Подпишитесь
Недорогое жильё и грязное море: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Джубге
Сегодня, 12:13
В Белгородской области определили главу горокруга
Сегодня, 14:35
Очистным — быть: Вячеслав Гладков рассказал о судьбе Никольского
Сегодня, 19:31
Белгородец закрыл машину от ливня и града ковром
Сегодня, 18:09
Белгород будут восстанавливать всю ночь после непогоды
Сегодня, 20:13
Замгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается
Сегодня, 14:11