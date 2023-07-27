В Новой Таволжанке три улицы не могут восстановить из-за обстрелов

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
В Новой Таволжанке Шебекинского округа, где в начале июня случился прорыв украинской ДРГ, полным ходом идёт восстановление разрушенного жилья, кроме трёх «счастливчиков». Речь идёт о трёх улицах приграничного села — Заречной, Волчанской и Песчаной.
Три улицы, на которых практически не начали восстановительные работы в Новой Таволжанке, — это Волчанская, Заречная и Песчаная. Потому что до сих пор там есть проблемы с точки зрения оперативной обстановки. Как только обстановка изменится, сразу восстановительные работы начнутся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По официальным данным, в селе проживают около 5000 человек.
Напомним, село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под очередной обстрел ВСУ 26 июля. Сейчас территорию вокруг населённого пункта разминируют военные, так как после отступления украинской ДРГ осталось много мин, растяжек и неразорвавшихся снарядов.