В Новой Таволжанке три улицы не могут восстановить из-за обстрелов

Напомним, село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под очередной обстрел ВСУ 26 июля. Сейчас территорию вокруг населённого пункта разминируют военные, так как после отступления украинской ДРГ осталось много мин, растяжек и неразорвавшихся снарядов.