Ещё одно белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Около 14:00 30 июля жители села Теребрено в Краснояружском районе получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытие или подвал. Официальной информации пока нет.
Стоит отметить, что в начале июля в лесу около села Теребрено с беспилотников сбросили два самодельных взрывных устройства.
Ранее 30 июля ВСУ ударили по селу Дроновка в Грайворонском горокруге Белгородской области. Местные жители также получили сообщения с предупреждениями от РСЧС.
Всего, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли пять районов и горокругов Белгородской области. При этом пострадавших или разрушений ни в одном из населённых пунктов не зафиксировано.