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Ещё одно белгородское село попало под обстрел ВСУ

30 июля 2023, 11:39
Фото: Bel.ru
Сообщения с предупреждениями от РСЧС получили жители села Теребрено в Краснояружском районе. Официальной информации пока нет.
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Обстрел

Около 14:00 30 июля жители села Теребрено в Краснояружском районе получили сообщения об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытие или подвал. Официальной информации пока нет.

Стоит отметить, что в начале июля в лесу около села Теребрено с беспилотников сбросили два самодельных взрывных устройства. 

Ранее 30 июля ВСУ ударили по селу Дроновка в Грайворонском горокруге Белгородской области. Местные жители также получили сообщения с предупреждениями от РСЧС.

Всего, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли пять районов и горокругов Белгородской области. При этом пострадавших или разрушений ни в одном из населённых пунктов не зафиксировано.

Белгородское село попало под обстрел ВСУ
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#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#РСЧС#СВО#Спецоперация#Краснояружский район
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