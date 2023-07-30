ВСУ обстреляли за сутки пять муниципалитетов Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки нанесли 80 ударов по Белгородской области

Информацией о нанесённых ВСУ ударах по региону за 29 июля поделился в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет. Всего под огнём оказалось пять муниципалитетов области.

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