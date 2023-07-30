ВСУ обстреляли за сутки пять муниципалитетов Белгородской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
ВСУ обстреляли три населённых пункта в Белгородском районе. По селу Щетиновка враг выпустил 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлёвка — семь, а по селу Наумовка — восемь.
В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок. Там зафиксировали девять прилётов.
В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый. Глава региона отметил, что били из миномёта. Всего зафиксировано семь прилётов.
В Краснояружском районе по окраине села Поповка ВСУ выпустили 10 артиллерийских снарядов, по территории между сёлами Репяховка и Колотиловка — четыре артиллерийских снаряда, а по окраине села Графовка — шесть.
В Шебекинском горокруге под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка. Там зафиксировано четыре прилёта. По хутору Марьино и селу Красное выпустили по пять миномётных снарядов.
Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.