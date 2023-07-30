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ВСУ обстреляли за сутки пять муниципалитетов Белгородской области

30 июля 2023, 09:49
Фото: Bel.ru

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки нанесли 80 ударов по Белгородской области

Информацией о нанесённых ВСУ ударах по региону за 29 июля поделился в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет. Всего под огнём оказалось пять муниципалитетов области.
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СВО

ВСУ обстреляли три населённых пункта в Белгородском районе. По селу Щетиновка враг выпустил 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлёвка — семь, а по селу Наумовка — восемь.

В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок. Там зафиксировали девять прилётов.

В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый. Глава региона отметил, что били из миномёта. Всего зафиксировано семь прилётов.

В Краснояружском районе по окраине села Поповка ВСУ выпустили 10 артиллерийских снарядов, по территории между сёлами Репяховка и Колотиловка — четыре артиллерийских снаряда, а по окраине села Графовка — шесть.

В Шебекинском горокруге под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка. Там зафиксировано четыре прилёта. По хутору Марьино и селу Красное выпустили по пять миномётных снарядов.

Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

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