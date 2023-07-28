ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушений нет, но есть пострадавший

На окраинах Лозовой Рудки в Борисовском районе и Вериговки в Валуйском горокруге было пять и четыре прилёта соответственно. По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили 15 миномётных снарядов, по Колотиловке в Краснояружском районе — пять артиллерийских.