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ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушений нет, но есть пострадавший

28 июля 2023, 07:25
Фото: 1MI

Белгородскую область атаковали более 60 раз за день

27 июля при обстреле Шебекинского горокруга пострадал мирный житель, занимавшийся полевыми работами. Прилёты были и в других районах приграничья, но в этих случаях обошлось без последствий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ ударили по Белгородской области за день более 60 раз. Разрушений нет, но есть пострадавший мирный житель.

Человека ранило при обстреле посёлка Красное. Мужчина — комбайнёр — в момент происшествия работал в поле. У пострадавшего — осколочное ранение ноги. Его госпитализировали, но после осмотра медиков отправили долечиваться домой. Осколками снаряда повредило комбайн.

В Шебекинском горокруге накануне под обстрелы также попали Терезовка, Панков — по ним выпустили шесть и пять миномётных снарядов соответственно, Белянка — три танковых снаряда, Новая Таволжанка и Ленинский — по два миномётных снаряда, МАПП «Шебекино» — семь снарядов.

В тот же день по Журавлёвке в Белгородском районе выпустили семь артснарядов. Помимо этого, над селом с беспилотника сбросили три гранаты.

На окраинах Лозовой Рудки в Борисовском районе и Вериговки в Валуйском горокруге было пять и четыре прилёта соответственно. По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили 15 миномётных снарядов, по Колотиловке в Краснояружском районе — пять артиллерийских.

В Грайворонском горокруге накануне под обстрелы попали Мокрая Орловка и Сподарюшино — зафиксировали четыре и два прилёта соответственно.

Мужчину тяжело ранило в результате обстрела Новопетровки в Белгородской области
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