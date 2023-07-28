ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушений нет, но есть пострадавший

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
ВСУ ударили по Белгородской области за день более 60 раз. Разрушений нет, но есть пострадавший мирный житель.
Человека ранило при обстреле посёлка Красное. Мужчина — комбайнёр — в момент происшествия работал в поле. У пострадавшего — осколочное ранение ноги. Его госпитализировали, но после осмотра медиков отправили долечиваться домой. Осколками снаряда повредило комбайн.
В Шебекинском горокруге накануне под обстрелы также попали Терезовка, Панков — по ним выпустили шесть и пять миномётных снарядов соответственно, Белянка — три танковых снаряда, Новая Таволжанка и Ленинский — по два миномётных снаряда, МАПП «Шебекино» — семь снарядов.
В тот же день по Журавлёвке в Белгородском районе выпустили семь артснарядов. Помимо этого, над селом с беспилотника сбросили три гранаты.
На окраинах Лозовой Рудки в Борисовском районе и Вериговки в Валуйском горокруге было пять и четыре прилёта соответственно. По хутору Старый в Волоконовском районе выпустили 15 миномётных снарядов, по Колотиловке в Краснояружском районе — пять артиллерийских.
В Грайворонском горокруге накануне под обстрелы попали Мокрая Орловка и Сподарюшино — зафиксировали четыре и два прилёта соответственно.