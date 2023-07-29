За сутки под обстрел ВСУ попали два района Белгородской области

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
10 прилётов пришлось по селу Журавлёвка Белгородского района. Населённый пункт обстреляли из ствольной артиллерии. Пострадавших и разрушений нет.
В Шебекинском округе по посёлку Ленинский и МАПП «Шебекино» было выпущено по 16 миномётных снарядов. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Напомним, что 27 июля регион попал под обстрел 60 раз. При обстреле Шебекинского горокруга пострадал мирный житель, занимавшийся полевыми работами. У пострадавшего — осколочное ранение ноги. Его госпитализировали, но после осмотра медиков отправили долечиваться домой. Осколками снаряда повредило комбайн.