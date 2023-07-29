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За сутки под обстрел ВСУ попали два района Белгородской области

29 июля 2023, 06:42
Фото: Bel.ru

Гладков сообщил о 42 обстрелах Белгородской области за сутки

28 июля в регионе зафиксировали 42 прилёта. Под обстрел попал Белгородский район и Шебекинский горокруг. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

10 прилётов пришлось по селу Журавлёвка Белгородского района. Населённый пункт обстреляли из ствольной артиллерии. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе по посёлку Ленинский и МАПП «Шебекино» было выпущено по 16 миномётных снарядов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним, что 27 июля регион попал под обстрел 60 раз. При обстреле Шебекинского горокруга пострадал мирный житель, занимавшийся полевыми работами. У пострадавшего — осколочное ранение ноги. Его госпитализировали, но после осмотра медиков отправили долечиваться домой. Осколками снаряда повредило комбайн.

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#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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