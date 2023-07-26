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«Помогите, село умирает»: белгородцы попросили восстановить дома после обстрелов

26 июля 2023, 19:38
Фото: 1MI
Речь идёт о селе Муром в Шебекинском округе, которое неоднократно попадало под обстрел ВСУ. Ответ на интересующий вопрос глава региона дал в прямом эфире.
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СВО

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. Женщина поинтересовалась, когда рабочие приступят к восстановлению домов в селе Муром.

Почему во всех пострадавших населённых пунктах ведутся работы по восстановлению, а у нас в селе нет? Жители очень недовольны главой, ничего не делается даже для наведения порядка. Помогите, село умирает.
обратились к губернатору жители

Губернатор объяснил, что деньги уже выделены, восстановительные работы вскоре начнутся. Кроме того, работы в центре села должны начаться уже на этой неделе.

На восстановление деньги мы выделили из источников правительства Белгородской области. Сейчас администрация Шебекинского округа определяет подрядчика для выполнения работ. По докладу Владимира Жданова, всего в Муроме частичные повреждения есть у 52 домов. Все работы должны выполнить до 5 августа. Самые большие разрушения в центре села: администрация, ДК, детский сад и школа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Восстановление#Разрушения#Спецоперация#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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