Белгородец не успел подать документы в училище из-за обстрелов

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась жительница Шебекино. Женщина сообщила, что она вместе со своим ребёнком не успела подать документы на поступление в училище из-за обстрелов.
Губернатор говорил, что для поступающих будут определённые условия. Скажите, как получить документ, который оправдывает это обстоятельство?
спросила белгородка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жительнице и её ребёнку помочь с возникшей проблемой.
Мне кажется, с Вашей стороны не совсем корректно ссылаться на обстрелы. Потому что поступление детей в училище — плановое мероприятие, все к этому готовились. Максимальную помощь детям мы оказывали при сдаче экзаменов. Но, безусловно, никто не оставит вас без поддержки. За пределами Белгородской области будет тяжело решить, но в регионе мы этот вопрос решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области