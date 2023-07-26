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Белгородец не успел подать документы в училище из-за обстрелов

26 июля 2023, 17:57
Фото: 1MI
Семья ребёнка попросила губернатора посодействовать им в поступлении в ходе прямого эфира.
Сюжет
СВО

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратилась жительница Шебекино. Женщина сообщила, что она вместе со своим ребёнком не успела подать документы на поступление в училище из-за обстрелов.

Губернатор говорил, что для поступающих будут определённые условия. Скажите, как получить документ, который оправдывает это обстоятельство?
спросила белгородка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жительнице и её ребёнку помочь с возникшей проблемой.

Мне кажется, с Вашей стороны не совсем корректно ссылаться на обстрелы. Потому что поступление детей в училище — плановое мероприятие, все к этому готовились. Максимальную помощь детям мы оказывали при сдаче экзаменов. Но, безусловно, никто не оставит вас без поддержки. За пределами Белгородской области будет тяжело решить, но в регионе мы этот вопрос решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Приграничье#Шебекино#Жители Шебекино#Общество#СВО#Вячеслав Гладков
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