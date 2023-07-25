Экс-начальник УКСа Белгорода перешёл на аналогичную должность в Шебекино

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В управлении капитального строительства Шебекинского округа произошли кадровые изменения. С 24 июля пост начальника ведомства занимает Александр Бондаренко. До этого УКСом управлял Богдан Кайдалов.
Напомним, что Кайдалов занимал должность руководителя с июля прошлого года. Кайдалов сменил на этой должности Инну Ткачёву, которая руководила управлением с 2019 года.
Что касается Александра Бондаренко, то до этого больше трёх лет он проработал в УКСе Белгорода. Сейчас главой управления в областном центре является как раз таки Инна Ткачёва.