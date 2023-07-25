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Экс-начальник УКСа Белгорода перешёл на аналогичную должность в Шебекино

25 июля 2023, 11:33
Фото: 1MI

В управлении капстроительства Шебекинского округа сменился руководитель

С 24 июля начальником УКСа является Александр Бондаренко. До этого должность руководителя занимал Богдан Кайдалов.

В управлении капитального строительства Шебекинского округа произошли кадровые изменения. С 24 июля пост начальника ведомства занимает Александр Бондаренко. До этого УКСом управлял Богдан Кайдалов.

Напомним, что Кайдалов занимал должность руководителя с июля прошлого года. Кайдалов сменил на этой должности Инну Ткачёву, которая руководила управлением с 2019 года.

Что касается Александра Бондаренко, то до этого больше трёх лет он проработал в УКСе Белгорода. Сейчас главой управления в областном центре является как раз таки Инна Ткачёва.

Управлению капстроительства в Белгороде подобрали нового руководителя
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#Алина Харина#УКС#Кадровые назначения#Общество#Эксклюзив#Шебекинский горокруг#Перестановки
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