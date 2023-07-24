Все жители Шебекино, не имеющие там прописку, получат выплаты до конца дня

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Стало известно, что оставшимся жителям Шебекино, которые не имеют прописку в городе, пришлют единовременные выплаты до конца сегодняшнего дня, 24 июля. Такая денежная поддержка оказана тем жителям, которые проживали в Шебекино и смогли доказать этот факт, однако прописки не имели.
Ранее единовременные выплаты по 10 и 50 тысяч рублей были положены только тем шебекинцам, у которых была прописка в муниципалитете. Однако позже эту проблему решили: средства на это взяли из внебюджетных источников. Выплаты стали поступать жителям с 14 июля.
Также 10 июля вопрос о выплатах белгородцам, которые проживают, но не прописаны в Шебекино, поступил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Тогда ещё не было принято решение о выплатах, и глава региона объяснял, почему денежные средства не выплачивали жителям муниципалитета без прописки.