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Все жители Шебекино, не имеющие там прописку, получат выплаты до конца дня

24 июля 2023, 15:43
Фото: 1MI
Единовременные выплаты по 10 и 50 тысяч рублей до конца 24 июля получит 691 человек. Об этом сообщили в Оперштабе Белгородской области.
Сюжет
Выплаты

Стало известно, что оставшимся жителям Шебекино, которые не имеют прописку в городе, пришлют единовременные выплаты до конца сегодняшнего дня, 24 июля. Такая денежная поддержка оказана тем жителям, которые проживали в Шебекино и смогли доказать этот факт, однако прописки не имели.

Ранее единовременные выплаты по 10 и 50 тысяч рублей были положены только тем шебекинцам, у которых была прописка в муниципалитете. Однако позже эту проблему решили: средства на это взяли из внебюджетных источников. Выплаты стали поступать жителям с 14 июля.

Также 10 июля вопрос о выплатах белгородцам, которые проживают, но не прописаны в Шебекино, поступил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Тогда ещё не было принято решение о выплатах, и глава региона объяснял, почему денежные средства не выплачивали жителям муниципалитета без прописки.

Когда жители Шебекино без постоянной прописки получат выплаты?
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#Александра Склярова#Выплаты#Единовременная выплата#Шебекинцы#Общество#Шебекинский горокруг#Шебекино
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