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В Шебекино после обстрелов наполовину снесли шестиподъездную многоэтажку

25 июля 2023, 18:27
Фото: соцсети главы Шебекинского округа Владимира Жданова
Пятиэтажный дом, сильно повреждённый обстрелами ВСУ, сносят без выходных, объём работ строители выполнили наполовину. Нужна ещё неделя, чтобы снести дом, расчистить площадку и начать строить новый, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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СВО

Разрушенная обстрелами панельная пятиэтажка находится на улице Железнодорожной, 2 в Шебекино. По данным министерства ЖКХ Белгородской области, в доме шесть подъездов и 90 квартир общей площадью больше 4300 м². Построен он был в 1976 году.

Во время обстрелов ВСУ жилой дом загорелся, огонь нанёс сильные повреждения несущим конструкциям здания, из-за чего его решили снести. До обстрелов износ дома составлял всего 31%. По словам Вячеслава Гладкова, этот МКД в Шебекино пострадал из-за обстрелов больше всех.

По факту нужна ещё неделя для того, чтобы полностью расчистить площадку и убрать мусор. После этого сразу приступим к строительству.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Помимо дома на Железнодорожной 2, также сильно досталось многоквартирному дому на улице Ленина, 5. Здесь строители уже работают внутри квартир, фасад и крыша дома уже готовы.

А на Ленина 58 разрушено бывшее общежитие, которое и до обстрелов дышало на ладан. Этот дом власти решили включить в план капремонта на 2024 год, но работы начали уже сейчас. В здании ремонтируют крышу, вставляют новые окна, выполняется внутренняя отделка помещений. Также строители меняют коммуникации.

По данным на 25 июля в Шебекино тепловой контур закрыт в 23 МКД и 265 частных домах, на 107 объектах работы ещё ведутся.

Тем временем шебекинцы начали жаловаться главе округа Владимиру Жданову на то, что строители приступают к восстановлению домов слишком рано — с шести утра, и будят маленьких детей громкими звуками. На это чиновников ответил довольно резко: мол, местным жителям нужно радоваться, что рабочие трудятся сверхурочно, спеша отремонтировать крыши до дождей. Иначе потом шебекинцы начнут жаловаться на затопленные квартиры.

Шебекинцы просыпаются от громких звуков: им не нравится ранний ремонт крыши
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Разрушения#Снос дома#Повреждение многоэтажки#Город#СВО
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