В Шебекино после обстрелов наполовину снесли шестиподъездную многоэтажку

Тем временем шебекинцы начали жаловаться главе округа Владимиру Жданову на то, что строители приступают к восстановлению домов слишком рано — с шести утра, и будят маленьких детей громкими звуками. На это чиновников ответил довольно резко: мол, местным жителям нужно радоваться, что рабочие трудятся сверхурочно, спеша отремонтировать крыши до дождей. Иначе потом шебекинцы начнут жаловаться на затопленные квартиры.