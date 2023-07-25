В Шебекино после обстрелов наполовину снесли шестиподъездную многоэтажку

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Разрушенная обстрелами панельная пятиэтажка находится на улице Железнодорожной, 2 в Шебекино. По данным министерства ЖКХ Белгородской области, в доме шесть подъездов и 90 квартир общей площадью больше 4300 м². Построен он был в 1976 году.
Во время обстрелов ВСУ жилой дом загорелся, огонь нанёс сильные повреждения несущим конструкциям здания, из-за чего его решили снести. До обстрелов износ дома составлял всего 31%. По словам Вячеслава Гладкова, этот МКД в Шебекино пострадал из-за обстрелов больше всех.
По факту нужна ещё неделя для того, чтобы полностью расчистить площадку и убрать мусор. После этого сразу приступим к строительству.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Помимо дома на Железнодорожной 2, также сильно досталось многоквартирному дому на улице Ленина, 5. Здесь строители уже работают внутри квартир, фасад и крыша дома уже готовы.
А на Ленина 58 разрушено бывшее общежитие, которое и до обстрелов дышало на ладан. Этот дом власти решили включить в план капремонта на 2024 год, но работы начали уже сейчас. В здании ремонтируют крышу, вставляют новые окна, выполняется внутренняя отделка помещений. Также строители меняют коммуникации.
По данным на 25 июля в Шебекино тепловой контур закрыт в 23 МКД и 265 частных домах, на 107 объектах работы ещё ведутся.
Тем временем шебекинцы начали жаловаться главе округа Владимиру Жданову на то, что строители приступают к восстановлению домов слишком рано — с шести утра, и будят маленьких детей громкими звуками. На это чиновников ответил довольно резко: мол, местным жителям нужно радоваться, что рабочие трудятся сверхурочно, спеша отремонтировать крыши до дождей. Иначе потом шебекинцы начнут жаловаться на затопленные квартиры.