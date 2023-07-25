Шебекинцы просыпаются от громких звуков: им не нравится ранний ремонт крыши

Владимир Жданов ответил женщине достаточно сдержанно, и даже извинился за причинённые неудобства. Однако темп восстановительных работ не сбавят, иначе это может обернуться более неприятными последствиями, чем подъём в шесть утра и шум. Глава муниципалитета добавил, что строители подстраиваются под погоду. Пока есть возможность — работают.