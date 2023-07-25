Шебекинцы просыпаются от громких звуков: им не нравится ранний ремонт крыши

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Как оказалось, не все жители Шебекино и округа радуются скорости восстановительных работ и, как следствие, лишним часам работы строителей, которые порой приходятся на раннее утро. Так, главе муниципалитета поступила жалоба от матери Анны из Шебекино, которая живёт в многоквартирном доме, крышу которого ремонтируют после обстрелов:
«Ремонтируют крышу каждый день с 6 утра. Что происходит? Муж поднялся узнать, почему в такое раннее время и объяснил, что у нас спит маленький ребёнок».
Владимир Жданов ответил женщине достаточно сдержанно, и даже извинился за причинённые неудобства. Однако темп восстановительных работ не сбавят, иначе это может обернуться более неприятными последствиями, чем подъём в шесть утра и шум. Глава муниципалитета добавил, что строители подстраиваются под погоду. Пока есть возможность — работают.
Я понимаю, что это доставляет ряд неудобств в жизни, но поймите правильно, следующая жалоба у нас будет, когда пойдёт дождь и крыша начнёт течь. Что тогда делать? Могут пострадать несколько квартир сразу. Давайте примем взвешенное решение. Работы на крыше обычно занимают от трёх до шести дней, в зависимости от площади кровли. Давайте немного потерпим.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Тем временем, главе Белгородского района недавно поступила жалоба на отсутствие восстановительных работ в приграничных сёлах Журавлёвка и Нехотеевка. Напомним, эти населённые пункты подвергаются практически ежедневным обстрелам с начала СВО.