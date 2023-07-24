«Деньги закончились»: пенсионерке из Шебекино в этом месяце не выплатили пенсию

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
К главе региона Вячеславу Гладкову в прямом эфире «10 вопросов губернатору» обратилась местная жительница. Она рассказала, что её бабушка, которая сейчас вынужденно находится в Чернянке, так и не получила пенсию за этот месяц.
В Чернянке получить деньги она не может, а с переводом на карту возникли проблемы. Хотели отвезти её в Шебекино, чтобы она всё-таки смогла забрать пенсию, но при звонке в отделение нам сказали, что деньги для пенсий в этом месяце закончились.
пожаловалась белгородка
Выяснилось, что белгородцев просто обманули: деньги для пенсий закончиться никак не могут. Губернатор пообещал максимально быстро помочь жителям.
Конечно, такого быть не может. Кто-то вам сказал глупость. Дал поручение министру соцзащиты Елене Батановой, разберёмся и попытаемся максимально быстро помочь. Надеюсь, что это произойдёт уже завтра.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области