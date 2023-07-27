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ВСУ обстреляли Белгородскую область: пострадал мужчина, осколками задело комбайн

27 июля 2023, 11:15
Фото: 1MI

Комбайнёр пострадал при обстреле Красного в Белгородской области

Под обстрел попала окраина Красного в Шебекинском горокруге. Пострадавшего мужчину уже осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ вновь обстреляли Шебекинский горокруг. Под огнём была окраина посёлка Красное. Есть пострадавший.

Ранения получил комбайнёр. В момент обстрела он работал в поле. У мужчины — осколочное ранение голеностопа. Его уже осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.

От осколков снаряда пострадал и комбайн. На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что только накануне ВСУ обстреляли в Шебекинском горокруге Новую Таволжанку и Ленинский, а над Муромом с беспилотника сбросили взрывное устройство. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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