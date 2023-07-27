ВСУ обстреляли Белгородскую область: пострадал мужчина, осколками задело комбайн

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
ВСУ вновь обстреляли Шебекинский горокруг. Под огнём была окраина посёлка Красное. Есть пострадавший.
Ранения получил комбайнёр. В момент обстрела он работал в поле. У мужчины — осколочное ранение голеностопа. Его уже осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.
От осколков снаряда пострадал и комбайн. На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что только накануне ВСУ обстреляли в Шебекинском горокруге Новую Таволжанку и Ленинский, а над Муромом с беспилотника сбросили взрывное устройство. Обошлось без пострадавших и разрушений.