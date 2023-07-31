Новый обстрел в Белгородской области: вспыхнул гараж, пострадал частный дом

Новопетровка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Село в Валуйском горокруге атаковали сегодня, 31 июля. Пострадавших среди мирных жителей нет, но совсем без последствий не обошлось, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.