Новый обстрел в Белгородской области: вспыхнул гараж, пострадал частный дом

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
ВСУ утром 31 июля обстреляли Новопетровку в Валуйском горокруге. Есть последствия: пострадали гараж и частный дом. Раненых среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.
После обстрела вспыхнул гараж — в него попал один из снарядов. Осколками второго посекло фасад и выбило окна в частном доме.
Информация по разрушениям уточняется.
Накануне вечером под обстрел попал и посёлок Прилесье в Краснояружском районе. Повреждения получили два жилых дома.