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Новый обстрел в Белгородской области: вспыхнул гараж, пострадал частный дом

31 июля 2023, 05:55
Фото: 1MI

Новопетровка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Село в Валуйском горокруге атаковали сегодня, 31 июля. Пострадавших среди мирных жителей нет, но совсем без последствий не обошлось, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Пожар

ВСУ утром 31 июля обстреляли Новопетровку в Валуйском горокруге. Есть последствия: пострадали гараж и частный дом. Раненых среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

После обстрела вспыхнул гараж — в него попал один из снарядов. Осколками второго посекло фасад и выбило окна в частном доме.

Информация по разрушениям уточняется.

Накануне вечером под обстрел попал и посёлок Прилесье в Краснояружском районе. Повреждения получили два жилых дома.

Два жилых дома повреждены при обстреле белгородского посёлка
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