Здание УВД и частные дома пострадали при обстрелах Брянской области

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Здание УВД и частные дома пострадали во время обстрелов Брянской области. Среди мирных жителей пострадавших нет.
Ночью 31 июля противник сбросил взрывное устройство с БПЛА в Трубчевском районе. Повреждения получило здание УВД. Зафиксировали разрушения кровли и окон. На месте происшествия работали оперативные службы.
Также под обстрел противника попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате атаки на населённый пункт повреждения получили четыре частных дома, а также два автомобиля. В селе нарушило электроснабжение, уточнил глава региона Александр Богомаз.
Утром 31 июля под обстрелом ВСУ было село Новопетровка в Белгородской области. Пострадали гараж и частный дом.