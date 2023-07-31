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Здание УВД и частные дома пострадали при обстрелах Брянской области

31 июля 2023, 09:05
Фото: 1MI
ВСУ атаковали Трубчевский район и Стародубский муниципальный округ. Никто не пострадал, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

Здание УВД и частные дома пострадали во время обстрелов Брянской области. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Ночью 31 июля противник сбросил взрывное устройство с БПЛА в Трубчевском районе. Повреждения получило здание УВД. Зафиксировали разрушения кровли и окон. На месте происшествия работали оперативные службы.

Также под обстрел противника попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате атаки на населённый пункт повреждения получили четыре частных дома, а также два автомобиля. В селе нарушило электроснабжение, уточнил глава региона Александр Богомаз.

Утром 31 июля под обстрелом ВСУ было село Новопетровка в Белгородской области. Пострадали гараж и частный дом.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Брянская область#Александр Богомаз#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#БПЛА#Спецоперация#СВО
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