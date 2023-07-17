Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Изображение материала

По Белгородской области в выходной выпустили 68 снарядов

17 июля 2023, 12:07
Фото: 1MI
Накануне ВСУ атаковали четыре района Белгородской области. Есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
СВО

Накануне ВСУ ударили по четырём районам Белгородской области. Есть разрушения.

Белгородский район

По Журавлёвке выпустили 17 артиллерийских снарядов, по Нехотеевке — пять. В Наумовке беспилотник сбросил четыре взрывных устройства. Из артиллерии и гранатомёта обстреляли село Красный Хутор. Там зафиксировали в общем 14 прилётов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Грайворонский горокруг

ВСУ ударили по посёлку Горьковский из шести миномётных снарядов. В трёх домовладениях выбило стёкла, посекло фасады, крыши и заборы. Также повредило линию газоснабжения. Никто не пострадал.

Краснояружский район

По окраине Староселья выпустили четыре миномётных снаряда — без последствий. В Илёк-Пеньковке насчитали пять прилётов. Никто не пострадал, но есть разрушения: посекло склады, забор, водонапорную башню и ЛЭП на территории сельхозпредприятия.

Напомним, под обстрелом также был и город Шебекино. В результате атаки противника погибла женщина. В этот момент она ехала на велосипеде по тротуару. Также сообщалось о пострадавшем.

Стало известно о пострадавшем при атаке Шебекино «Градами»
Узнать подробнее
Читайте также:
Шебекино вновь под обстрелами и рассчитывает на поддержку в получении особого званияБелгородские власти готовы поддержать Шебекино в получении статуса «Город-герой СВО»Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино
#Спецоперация#СВО#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Краснояружский район#Грайворонский горокруг#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Шебекино#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Пострадавшие
Подпишитесь
1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно
Сегодня, 14:18
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области
Сегодня, 09:01
Куда перейдёт бывший первый замгубернатора Белгородской области Мирошников?
Сегодня, 10:31
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию
Сегодня, 09:34
«В Крым они в первый раз поехали»: отец погибшей белгородки прокомментировал ЧП
Сегодня, 10:25
Стало известно о пострадавшем при атаке Шебекино «Градами»
Сегодня, 10:43