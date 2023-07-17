По Белгородской области в выходной выпустили 68 снарядов

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Накануне ВСУ ударили по четырём районам Белгородской области. Есть разрушения.
По Журавлёвке выпустили 17 артиллерийских снарядов, по Нехотеевке — пять. В Наумовке беспилотник сбросил четыре взрывных устройства. Из артиллерии и гранатомёта обстреляли село Красный Хутор. Там зафиксировали в общем 14 прилётов. Обошлось без разрушений и пострадавших.
ВСУ ударили по посёлку Горьковский из шести миномётных снарядов. В трёх домовладениях выбило стёкла, посекло фасады, крыши и заборы. Также повредило линию газоснабжения. Никто не пострадал.
По окраине Староселья выпустили четыре миномётных снаряда — без последствий. В Илёк-Пеньковке насчитали пять прилётов. Никто не пострадал, но есть разрушения: посекло склады, забор, водонапорную башню и ЛЭП на территории сельхозпредприятия.
Напомним, под обстрелом также был и город Шебекино. В результате атаки противника погибла женщина. В этот момент она ехала на велосипеде по тротуару. Также сообщалось о пострадавшем.