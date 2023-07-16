Белгородские власти готовы поддержать Шебекино в получении статуса «Город-герой СВО»

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Некоторым городам предложили присвоить звание «Город — герой специальной военной операции». Об этой инициативе, которая прозвучала на федеральном уровне, стало известно в начале июля.
Предполагалось, что статус города — героя СВО могут получить населённые пункты в новых регионах: ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Однако в Общественной палате РФ заявили, что этого звания достоин и город Шебекино в Белгородской области.
Редакция Telegram-канала «ШО Шебекино» решила узнать, как к этому относятся областные власти. Журналисты направили главе региона следующий вопрос: «Будете ли Вы как губернатор на своём уровне содействовать инициативе присвоения этого статуса городу Шебекино?»
В ответе от областного министерства общественных коммуникаций редакции заявили, что у региональной власти нет полномочий присвоить звание «Город-Герой». Вместе с тем чиновники в курсе инициативы, прозвучавшей на федеральном уровне, и готовы её поддержать в отношении города Шебекино.
Напомним, что среди прочего предлагалось ввести выплаты жителям городов — героев СВО и создать музеи, посвящённые стойкости жителей.
Шебекино тем временем вновь обстреляли. По городу открыли огонь утром 16 июля. Погибла мирная жительница, которая в момент обстрела ехала по тротуару на велосипеде. Повреждения получили машины, торговый павильон на рынке. Судя по фотографиям очевидцев, задело и здание школы.