Белгородские власти готовы поддержать Шебекино в получении статуса «Город-герой СВО»

В ответе от областного министерства общественных коммуникаций редакции заявили, что у региональной власти нет полномочий присвоить звание «Город-Герой». Вместе с тем чиновники в курсе инициативы, прозвучавшей на федеральном уровне, и готовы её поддержать в отношении города Шебекино.