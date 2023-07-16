Шебекино вновь под обстрелами и рассчитывает на поддержку в получении особого звания

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В районе десяти часов утра 16 июля ВСУ открыли огонь по Шебекино. Город обстреляли снарядами «Града».
В этот раз без жертв не обошлось. Погибла мирная жительница — женщина, которая в момент обстрела ехала по тротуару на велосипеде. Её задело осколками снаряда, она скончалась на месте.
Прилёты были в районе центрального рынка. Повреждения получили фасад торгового павильона, а также два автомобиля. Судя по снимкам очевидцев, задело также здание школы. Воронка осталась рядом с железнодорожными путями.
Это не первый обстрел территории центрального рынка в Шебекино. Предыдущий был неделю назад: тогда на месте произошёл сильный пожар. Пострадал один человек, но, к счастью, никто не погиб.
Добавим, что за день ВСУ обстреляли не только Шебекино. Под огнём был посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге — пострадали три частных домах и линия газоснабжения.
Помимо этого, МЧС предупреждало об обстреле Илёк-Пеньковки в Краснояружском районе и Терезовки в Шебекинском горокруге.
В начале июля стало известно об инициативе присвоить звания «Город — герой специальной военной операции» нескольким населённым пунктам. В качестве одного из кандидатов Общественная палата РФ выдвинула Шебекино в Белгородской области.
Шебекинские журналисты спросили у губернатора Вячеслава Гладкова, готов ли он поддержать город в получении этого статуса. Редакции «ШО Шебекино» ответили, что региональные власти об инициативе знают, однако не могут самостоятельно наградить какой-либо населённый пункт столь высоким званием. Вместе с тем чиновники готовы поддержать город, если на федеральном уровне идею с присвоением статуса одобрят.
В белгородском волейбольном клубе анонсировали появление нового игрока. Им стал 23-летний доигровщик Чжан Цзининь.
Чжан Цзининь — первый представитель Китая в белгородской команде. Он в то же время является одним из самых высоких доигровщиков в мире: его рост — 207 см.
Цзининь — самый результативный игрок сборной Китая. К белгородским «львам» он присоединится в октябре, когда закончит турниры в составе национальной сборной.