Шебекино вновь под обстрелами и рассчитывает на поддержку в получении особого звания

Шебекинские журналисты спросили у губернатора Вячеслава Гладкова, готов ли он поддержать город в получении этого статуса. Редакции «ШО Шебекино» ответили, что региональные власти об инициативе знают, однако не могут самостоятельно наградить какой-либо населённый пункт столь высоким званием. Вместе с тем чиновники готовы поддержать город, если на федеральном уровне идею с присвоением статуса одобрят.