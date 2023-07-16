Стало известно о новом обстреле Белгородской области: есть повреждения в трёх домах

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
16 июля ВСУ обстреляли посёлок Горьковский в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Повреждено три частных дома. Осколками снарядов в них выбило стёкла, посекло фасады, крыши и заборы. Помимо этого, повреждения получила линия газоснабжения.
Это как минимум второй обстрел региона за воскресенье, 16 июля. Ранее ВСУ открыли огонь по Шебекино. Город обстреляли снарядами «Града», прилёты были в районе центрального рынка. Погибла мирная жительница. Пострадали два авто и фасад торгового павильона.
Напомним, что за минувшие сутки по Белгородской области ударили более 80 раз, под огнём были четыре приграничных района.