Стало известно о новом обстреле Белгородской области: есть повреждения в трёх домах

Это как минимум второй обстрел региона за воскресенье, 16 июля. Ранее ВСУ открыли огонь по Шебекино. Город обстреляли снарядами «Града», прилёты были в районе центрального рынка. Погибла мирная жительница. Пострадали два авто и фасад торгового павильона.