Стало известно о пострадавшем при атаке Шебекино «Градами»

Атака на Шебекино — не единственная за минувшие сутки в горокруге. Над селом Середа ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. По селу Терезовка в тот же день выпустили четыре артснаряда. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.