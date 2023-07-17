Стало известно о пострадавшем при атаке Шебекино «Градами»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Утром 16 июля Шебекино обстреляли снарядами «Града». Под огнём был район центрального рынка. Всего по городу выпустили восемь снарядов.
На месте погибла женщина. Она в момент обстрела ехала по тротуару на велосипеде. Мирная жительница получила от осколков ранения, не совместимые с жизнью.
17 июля стало известно, что в результате обстрела также пострадал мужчина. С ним работают врачи. У пострадавшего — осколочное ранение голени.
Помимо этого, уточнены последствия происшествия. Повреждения получили здания школы и магазина, торговые павильоны на рынке, пять автомобилей, гараж. Пострадало и дорожное полотно.
Атака на Шебекино — не единственная за минувшие сутки в горокруге. Над селом Середа ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. По селу Терезовка в тот же день выпустили четыре артснаряда. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.