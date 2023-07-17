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Стало известно о пострадавшем при атаке Шебекино «Градами»

17 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI

При обстреле Шебекино мужчина получил осколочное ранение

Накануне город обстреляли снарядами «Града». На месте погибла женщина. Как оказалось, в результате атаки есть пострадавший: врачи оказывают ему помощь. Повреждения получили здания школы и магазина, торговые павильоны на рынке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Утром 16 июля Шебекино обстреляли снарядами «Града». Под огнём был район центрального рынка. Всего по городу выпустили восемь снарядов.

На месте погибла женщина. Она в момент обстрела ехала по тротуару на велосипеде. Мирная жительница получила от осколков ранения, не совместимые с жизнью.

17 июля стало известно, что в результате обстрела также пострадал мужчина. С ним работают врачи. У пострадавшего — осколочное ранение голени.

Помимо этого, уточнены последствия происшествия. Повреждения получили здания школы и магазина, торговые павильоны на рынке, пять автомобилей, гараж. Пострадало и дорожное полотно.

Атака на Шебекино — не единственная за минувшие сутки в горокруге. Над селом Середа ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. По селу Терезовка в тот же день выпустили четыре артснаряда. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино
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