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При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина

5 июля 2023, 05:54
Фото: 1MI
Повреждения выявили в восьми частных жилых домах. Обстрел города продолжался больше часа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В результате обстрела Валуек утром 5 июля пострадала женщина. У неё осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали, с ней работают медики.

По предварительным оценкам, повреждения выявили в восьми частных жилых домах. Задело также линию электропередачи.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, обстрел продолжался больше часа. ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник. Помимо этого, по частному сектору из РСЗО «Град» выпустили 12 снарядов.

На месте происшествия продолжается подомовой обход.

Ранее сообщалось, что повреждения в результате обстрела Валуек также получили пять автомобилей.

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