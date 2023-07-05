При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
В результате обстрела Валуек утром 5 июля пострадала женщина. У неё осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали, с ней работают медики.
По предварительным оценкам, повреждения выявили в восьми частных жилых домах. Задело также линию электропередачи.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, обстрел продолжался больше часа. ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник. Помимо этого, по частному сектору из РСЗО «Град» выпустили 12 снарядов.
На месте происшествия продолжается подомовой обход.
Ранее сообщалось, что повреждения в результате обстрела Валуек также получили пять автомобилей.