Белгородцы недовольны работой приложения МЧС при обстрелах

Губернатор сообщил, что опыта использования приложения «МЧС России» у него нет, но разобраться в ситуации поможет. Вячеслав Гладков уже взял ситуацию в работу и сделал необходимые поручения. Он пообещал связаться с разработчиками и представителями МЧС.