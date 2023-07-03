Белгородцы недовольны работой приложения МЧС при обстрелах

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:32
Updated Сегодня, 20:32
Во время прямого эфира к главе Белгородской области обратилась местная жительница Светлана с жалобой на некорректность работы приложения «МЧС России». А ведь именно оно отвечает за оперативную рассылку уведомлений белгородцам в случае опасности.
«Уведомления об обстрелах приходят, но при открытии приложения СМС отсутствуют. Несколько раз обновляла приложение, скачивала новую версию — не помогает. И так, к сожалению, у многих знакомых», — посетовала Светлана.
Губернатор сообщил, что опыта использования приложения «МЧС России» у него нет, но разобраться в ситуации поможет. Вячеслав Гладков уже взял ситуацию в работу и сделал необходимые поручения. Он пообещал связаться с разработчиками и представителями МЧС.