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Белгородцы недовольны работой приложения МЧС при обстрелах

3 июля 2023, 20:30
Фото: 1MI
Не у всех при открытии приложения видны сообщения об обстрелах, хотя уведомления приходят. Губернатор пообещал разобраться в ситуации.
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СВО

Во время прямого эфира к главе Белгородской области обратилась местная жительница Светлана с жалобой на некорректность работы приложения «МЧС России». А ведь именно оно отвечает за оперативную рассылку уведомлений белгородцам в случае опасности.

«Уведомления об обстрелах приходят, но при открытии приложения СМС отсутствуют. Несколько раз обновляла приложение, скачивала новую версию — не помогает. И так, к сожалению, у многих знакомых», — посетовала Светлана.

Губернатор сообщил, что опыта использования приложения «МЧС России» у него нет, но разобраться в ситуации поможет. Вячеслав Гладков уже взял ситуацию в работу и сделал необходимые поручения. Он пообещал связаться с разработчиками и представителями МЧС.

За сутки оповещения об обстреле получили белгородцы в шести населённых пунктах
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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#СВО#Общество#Оповещение#СМС-оповещение#Уведомление#Мчс россии
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