Почти 60 храмов в белгородском приграничье пострадали от обстрелов ВСУ

Ранее стало известно, что на окраине села Дмитриевка Шебекинского горокруга сгорел деревянный храм святого Димитрия Солунского — объект культурного наследия. В этом году постройке исполнилось бы 150 лет. В епархии уверены, что причины происшествия связаны с СВО.