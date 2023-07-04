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Почти 60 храмов в белгородском приграничье пострадали от обстрелов ВСУ

4 июля 2023, 15:26
Фото: Белгородская и Старооскольская епархия
Храмы, расположенные в приграничной зоне, подверглись частичному или полному разрушению. Настоятели храмов с семьями были вынуждены покинуть места пастырского служения. Об этом сообщает пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии.
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Обстрел

В приграничье Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало почти 60 храмов. Религиозные объекты подверглись полному или частичному разрушению.

В Шебекинском благочинии из-за непрекращающихся обстрелов в конце мая 11 священнослужителей с семьями эвакуировались в Белгород. Всего более 75 семей священнослужителей из приграничья получили помощь. Священников прикомандировали к другим храмам.

Ранее стало известно, что на окраине села Дмитриевка Шебекинского горокруга сгорел деревянный храм святого Димитрия Солунского — объект культурного наследия. В этом году постройке исполнилось бы 150 лет. В епархии уверены, что причины происшествия связаны с СВО.

Что привело к пожару на объекте культурного наследия в Белгородской области
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#Таисия Некрасова#Разрушения#Священнослужители#Епархия#Обстрел#СВО#Храм#Религия#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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