Почти 60 храмов в белгородском приграничье пострадали от обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В приграничье Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало почти 60 храмов. Религиозные объекты подверглись полному или частичному разрушению.
В Шебекинском благочинии из-за непрекращающихся обстрелов в конце мая 11 священнослужителей с семьями эвакуировались в Белгород. Всего более 75 семей священнослужителей из приграничья получили помощь. Священников прикомандировали к другим храмам.
Ранее стало известно, что на окраине села Дмитриевка Шебекинского горокруга сгорел деревянный храм святого Димитрия Солунского — объект культурного наследия. В этом году постройке исполнилось бы 150 лет. В епархии уверены, что причины происшествия связаны с СВО.